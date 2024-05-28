الكشف على 1007 خلال قافلة طبية مجانية بقرية دمشلى بالبحيرة

نظم فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة فى محافظة البحيرة بقيادة الدكتورة بسمة عبد الستار منسق القوافل العلاجية بالمحافظة، قافلة طبية مجانية بقرية دمشلي بكوم حمادة، واستمرت على مدار يومين وتم الكشف خلالها على ١٠٠٧ مواطنين مجانا، من خلال وجود ٨ عيادات طبية.

الكشف الطبي فى جميع التخصصات المختلفة بالمجان

وأكد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة "عيادتى الباطنة ٣٠٦ - عيادة الأطفال ٢٥٦ - الجراحة ٧٨ - النساء ١١٣ - تنظيم الأسرة ٤٣- العظام ١٣٦ - الأسنان ٧٥ " بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

قافلة طبية مجانية بقرية دمشلي بكوم حماده

يأتى ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية،وتحت رعاية الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.