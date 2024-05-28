مصر تحتل المرتبة الـ22 فى مؤشر أداء تغير المناخ 2024.. وأستاذ تغيرات مناخية يعلق

قال الدكتور علاء سرحان، أستاذ التغيرات المناخية، إن التقدم الذي حققته مصر في مؤشر تغير المناخ هذا العام وتحقيقها المرتبة الـ22 لم يكن وليد اللحظة، ولكنه كان سببه أن مصر في السنوات الماضية أخذت خطوات جادة في التعامل مع ملف التغيرات المناخية.

وأضاف سرحان، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء ببرنامج "مال وأعمال"، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر لديها تحديات، خاصة أن النظام الإيكولوجي فيها حساس نظرًا لوجود السواحل الشمالية والبحر الأحمر التي تحتوي على الثروات الهائلة من الشعب المرجانية والسياحة والأسماك التي ستتأثر للأسف الشديد بسبب تداعيات التغيرات المناخية.

وأوضح، أن مصر خلال السنوات الماضية تنبهت إلى أنه حفاظًا على نوعية وجودة الحياة بالنسبة للأجيال القادمة كان عليها أن تأخد إجراءات حمائية استباقية.