الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر تحتل المرتبة الـ22 فى مؤشر أداء تغير المناخ 2024.. وأستاذ تغيرات مناخية يعلق

علاء سرحان
علاء سرحان

قال الدكتور علاء سرحان، أستاذ التغيرات المناخية، إن التقدم الذي حققته مصر في مؤشر تغير المناخ هذا العام وتحقيقها المرتبة الـ22 لم يكن وليد اللحظة، ولكنه كان سببه أن مصر في السنوات الماضية أخذت خطوات جادة في التعامل مع ملف التغيرات المناخية.

وأضاف سرحان، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء ببرنامج "مال وأعمال"، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر لديها تحديات، خاصة أن النظام الإيكولوجي فيها حساس نظرًا لوجود السواحل الشمالية والبحر الأحمر التي تحتوي على الثروات الهائلة من الشعب المرجانية والسياحة والأسماك التي ستتأثر للأسف الشديد بسبب تداعيات التغيرات المناخية.

وأوضح، أن مصر خلال السنوات الماضية تنبهت إلى أنه حفاظًا على نوعية وجودة الحياة بالنسبة للأجيال القادمة كان عليها أن تأخد إجراءات حمائية استباقية.

اكسترا نيوز مصر مؤشر تغير المناخ المرتبة الـ22 التغيرات المناخية مال وأعمال

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