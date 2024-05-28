حملات نظافة مكثفة داخل مربعات الإسكان في مدينة الشروق

وجه المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز مدينة الشروق، بشن حملات نظافة مكثفة داخل مربعات الإسكان الاقتصادى وبالأخص بمناطق كلًا من المناور وممرات المشاه أمام العمارات وكذا رعاية المسطحات الخضراء وتدعيمها بالمزروعات اللازمة من أشجار وزهور ونجيل طبيعى.

جاء ذلك أثناء متابعته الحالة العامة بالمجاورة د2 والجاري العمل على رفع كفائتهم بالأعمال سابقة الذكر ليتم بعدها الدخول للمجاورات أ، ب، جـ

وفى ذات السياق أكد رئيس الجهاز، توجيه الحملات أيضًا لمناطق قطاع شرق ومنها السبعين متر والمستقبل لتشمل الخطة جميع مناطق الإسكان بمدينة الشروق.

ومن جهة أخرى عقد المهندس محمد عبدالمقصود، اجتماعًا بحضور عددً من مسؤولى الجهاز من الإدارات التنفيذيه بهدف التنسيق لإدارة المرحله الحالية.

تناول الاجتماع تأكيد رئيس الجهاز على المعنيين باستقبال الشكاوى عبر الخط الساخن 15100 بالمتابعة المستمرة للشكاوى الواردة والعمل على نهوها في أسرع وقت .