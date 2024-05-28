حجب 5 جوائز في "التشجيعية".. أبرزها في الفنون والعلوم القانونية والاقتصادية

اعتمدت د.نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قائمة الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية باجتماع المجلس الأعلى للثقافة الـ70 المُخصص للتصويت على منح جوائز الدولة.

جاء ذلك بحضور د.هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وأعضاء المجلس وتم حجب 5 جوائز منها ولم يُعلن عن الفائز وذلك فى مجالات الفنون والعلوم القانونية والاقتصادية:

في مجال الفنون: حجبت الجائزة في فرع العمارة المتوافقة بيئيًا، وفرع الأزياء التقليدية المصرية - (جمع وتوثيق) .

وفي مجال العلوم القانونية والاقتصادية حجبت 3 في فرع تطور دوائر السياسة الخارجية المصرية، فرع العلاقات السياسية الدولية – مصر نموذجًا، فرع الدستور المصري وثقافة المحليات.

وفاز في مجال الفنون: فرع إخراج الفيلم القصير المخرج محي الدين يحيي محمد نبيل محمد أحمد عن العمل الفائز: فيلم بعنوان "شقة المبتديان"، وفرع الفنون الجدارية (الجائزة مناصفة) فاز كل من الفنانة مها جميل عبد الكريم والفنان علي عبد الفتاح يوسف عن العمل الفائز العمل الجداري المشترك بعنوان "الأمل والتفاؤل"، وفي فرع الطبعة الفنية اليدوية (جرافيك) فاز الدكتور شادي عبد الفتاح محمد عبد القادر أبو ريدة عن العمل الفائز: عمل فني مكون من 14 قطعة بعنوان "انزوائيات"، وفاز في فرع تطبيق إليكتروني لمرحلة ماقبل المدرسةمحمد إبراهيم محمد محمود حيدر عن تطبيق بعنوان "كتب راديو- مكتبة نورى"، وفي فرع الأبحاث المسرحية فازت نوران مهدي عبد العزيز عزيز عن عمل بعنوان "الجسد بين الواقعي والرقمي في العروض المسرحية الراقصة (عرض بكسل لمراد مرزوقي نموذجًا)" وفى فرع كتابة أغاني لكورال متعدد التصويت (الجائزة مناصفة بين العملين) فاز الفنان/ حمدى وجيه محمد مصطفى صيام عن عمل بعنوان "النور البعيد" والفنان ياسين محمد محجوب محمد حسن عن العمل الفائز بعنوان" الله معين"، وفى مجالات الآداب لم تحجب أى جوائز، وكذلك في مجال العلوم الاجتماعية، بينما فاز 5 أشخاص في مجال العلوم القانونية والاقتصادية.