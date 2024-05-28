توتنهام يقترب من تمديد إعارة تيمو فيرنر

اقترب نادي توتنهام الإنجليزي، من الحفاظ على لاعبه الألماني تيمو فيرنر خلال الموسم المقبل وفقًا للصحفي الموثوق فابريز رومانو.

وقال رومانو عبر حسابه بمنصة “إكس”، إن توتنهام في مفاوضات متقدمة لتمديد إعارة فيرنر لموسم آخر بعد انتهاء إعارته من صفوف فريقه لايبزيج.

وأضاف رومانو: “الإعارة الحالية لفيرنر سيتم تمديدها إلى يونيو 2025 مع نفس البنود المتفق عليها منذ الإعارة الماضية”.

فيرنر صاحب الـ 28 عامًا شارك مع توتنهام في 14 لقاء منذ انضمامه في يناير وسجل هدفين وصنع 3.

🚨⚪️ EXCLUSIVE: Tottenham advance in talks to keep Timo Werner at the club for one more season، extending loan from RB Leipzig.



New loan deal would be valid from July 2024 to June 2025 with same conditions of loan deal agreed in January.



Werner، now expected to stay at #THFC. pic.twitter.com/2PJzjHXALm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28، 2024

وسيلعب توتنام الموسم المقبل في الدوري الأوروبي بعدما حل خامسا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وكان فيرنر بدأ مسيرته مع شتوتجارت ومنه انتقل إلى لايبزيج ثم تشيلسي.

وقضى فيرنر عامين مع تشيلسي من 2020 إلى 2022 قبل أن يعود إلى لايبزيج مجددا.