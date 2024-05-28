الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توتنهام يقترب من تمديد إعارة تيمو فيرنر

فيرنر
فيرنر

اقترب نادي توتنهام الإنجليزي، من الحفاظ على لاعبه الألماني تيمو فيرنر خلال الموسم المقبل وفقًا للصحفي الموثوق فابريز رومانو.

وقال رومانو عبر حسابه بمنصة “إكس”، إن توتنهام في مفاوضات متقدمة لتمديد إعارة فيرنر لموسم آخر بعد انتهاء إعارته من صفوف فريقه لايبزيج.

وأضاف رومانو: “الإعارة الحالية لفيرنر سيتم تمديدها إلى يونيو 2025 مع نفس البنود المتفق عليها منذ الإعارة الماضية”.

فيرنر صاحب الـ 28 عامًا شارك مع توتنهام في 14 لقاء منذ انضمامه في يناير وسجل هدفين وصنع 3.

وسيلعب توتنام الموسم المقبل في الدوري الأوروبي بعدما حل خامسا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

 وكان فيرنر بدأ مسيرته مع شتوتجارت ومنه انتقل إلى لايبزيج ثم تشيلسي. 

وقضى فيرنر عامين مع تشيلسي من 2020 إلى 2022 قبل أن يعود إلى لايبزيج مجددا.

توتنهام تيمو فيرنر فيرنر رومانو لايبزيج

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