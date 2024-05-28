قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبوعيدة وخالد عبدالغفار النجار، تأجيل محاكمة 3 متهمين في واقعة التزوير بمحررات رسمية بمنطقة مصر القديمة لـ 29 يونيو للحكم.

تأجيل محاكمة 3 متهمين بتزوير محررات رسمية في مصر القديمة

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهمة التزوير في محررات رسمية في منطقة مصر القديمة، أوضح أمر الإحالة أن المتهمين بسنت.ه، وإيمان.ش وشيماء أ، ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريق الاتفاق مع أخر مجهول في ارتكاب تزوير محررات رسمية وهي إحدي عشر إذن صرف لعقار "إيبرنس 125"، المخصص لعلاج مرضى الأورام ونسبوها زورًا لمستشفى دار السلام.