الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لُقبت بـ"سيدة الكشرى".. "السفيرة عزيزة" يستعرض قصة نجاح امرأة مصرية

أم يوسف
أم يوسف

عرض برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، تقريرًا مصورًا تحت عنوان "قصة نجاح أم يوسف.. سيدة الكشري" قصة نجاح وفخر للسيدة المصرية الأصيلة.

قصة نجاح مرأة مصرية

وقالت هيام الجندى "أم يوسف سيدة الكشرى"، إنها عملت في الكثير من المهن البسيطة من أجل الإنفاق على أسرتها، معقبة: "أنا مش بحب احتاج لحد أنا اشتغلت كمساعدة تمريض وبعت كبدة واشتغلت في المترو شوية".

وتابعت: "نجحت في الكشرى لأنى نفسى حلو أنا وأختى وإحنا أصلًا بنعمل وجبات ونبيعها ودلوقتى بنساعد بعض في الكشرى، وأنا سعيدة بناجي جدًا".

الاجتهاد بالعمل 

واستطردت: "أشعر بالفخر الشديد من مهنتي ولا أشعر بالضيق أو الحرج على الإطلاق، حيث إنني أحرص كل الحرص على إطعام أبنائي بالحلال".

وذكرت، أنها تقوم بطهي مكملات الكشري في الساعة الثانية صباحًا من كل ليلة، ثم بعد ذلك تقوم بتأدية صلاة الفجر ثم تذهب لبيع الكشري.

السفيرة عزيزة دي ام سي أم يوسف سيدة الكشري برنامج السفيره عزيزه

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