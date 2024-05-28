توافر السلع الاستراتيجية واللحوم استعدادا لعيد الأضحى بجنوب سيناء

حرص محافظ جنوب سيناء اللواء دكتور خالد فودة، على الاطمئنان على موقف السلع الاستراتيجية واستعدادات عيد الأضحى المبارك.

توافر السلع

واستمع المحافظ- خلال جلسة المجلس التنفيذي- لاستعراض إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين بالمحافظة، للموقف التمويني من السلع الاستراتيجية دقيق بلدى مخابز 87.5، دقيق بلدى مستودعات خاص لحاملى البطاقات التموينية،سكر تموينى، زيت تموينى، مكرونه، سكر حر بطاقات تموينيه، ومدى كفاية كلا منها.

كما استعرض الحارون، استعدادات مديرية تموين جنوب سيناء لاستقبال عيد الأضحى المبارك وأشار لوصول دفعتى لحوم سودانية طازجة خلال هذا الأسبوع بإجمالى عدد 12 عجل متوسط وزن 180 كجم صافى بسعر واحد كجم 285 جنيه، كما تم وصول صباح اليوم عدد 700 كرتونة دواجن مجمده دفعة اولى يتم توزيعها على كافة فروع دلتا ماركت والمجمعات الاستهلاكية بسعر الكيلو 100 جنيه، اعتبارا من الاسبوع المقبل سيتوالى ورود كميات أخرى من اللحوم السودانية الطازجة وكذا الضأن المبرد واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة ليتم توزيعهم بكافة فروع دلتا ماركت بمختلف مدن المحافظة بالتنسيق بين المديرية ورؤساء المدن.

ولفت المحافظ، إلى توفير 1200 كجم لحوم عن طريق البونات سيتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالإضافة إلى كميات من السلع الغذائية بالمجان بمناسبة عيد الأضحي.

كما تم خلال جلسة المجلس عرض الموضوعات الخاصة بالمجلس طبقا لجدول الأعمال منها تحديد القيمة الإيجارية ومدة التعاقد للمحليين بالسوق التجاري بمساكن اللوكس بطور سيناء والمتخصصين لجمعية الأسر المنتجة على ان يتم زيادة سنوية بنسبة 10 % من القيمة الايجارية التي ستححد، وطلب الموافقة علي تخصيص مساحة 5000 م2 بمدينة شرم الشيخ لصالح جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لإنشاء مركز تدريب سمكي، وطلب تجديد قرارات التخصيص لعدد (3) مراكز شباب هي مركز شباب طور سيناء، مركز شباب وادي سدر، مركز شباب المزينة، وطلب الموافقة علي تخصيص قطعة أرض بمساحة 6000 م2 بطور سيناء لإقامة مركز دولي للتدريب علي الأنشطة البحرية والكشفية، وطلب تعديل الموقع المخصص لإقامة مدرسة المتفوقين بمساحة 15 ألف م2 بمدينة رأس سدر، وعدد من طلبات تخصيص الأراضي لعدد من الجهات الحكومية لإنشاء مناطق ومنشآت خدمية للمواطنين.