الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": استهداف مباشر جديد لخيام النازحين فى رفح الفلسطينية

مخيمات رفح بعد الحريق
مخيمات رفح بعد الحريق

قال يوسف أبوكويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن المجزرة الحالية هي الثالثة التي يجري من خلالها استهداف مباشر لخيام النازحين في مدينة رفح، هذه المرة في أقصى المناطق الغربية من المدينة وتحديدًا في محيط المستشفى الميداني الأمريكي، مؤكدًا أن الغارة الجوية استهدفت مجموعة من الخيام ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وحسب المصادر الأولية تتحدث عن قرابة 20 شهيدًا بانتظار التأكيدات والأرقام الدقيقة من وزارة الصحة الفلسطينية.

وأضاف أبوكويك، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن معظم هؤلاء الشهداء جرى نقلهم وأشلائهم على عجالة صوب المستشفى الميداني الأمريكي فيما انطلق عدد من سيارات الإسعاف من المستشفى الميداني الإماراتي في المنطقة الغربية من مدينة رفح وهو المستشفى الوحيد الذي يعمل اليوم في هذه المحافظة بعد إخراج معظم المستشفيات وخروج المنظومة الصحية تقريبًا بأكملها عن الخدمة بإغلاق مستشفى أبويوسف النجار والكويتي، وكذلك القصف الذي طال المستشفى الؤندونيسي في المنطقة الغربية من مدينة رفح وعيادة تل السلطان التي لم يعد بالإمكان الوصول إليها نظرًا لاستمرار القصف الإسرائيلي.

وأكد، أنه حتى هذه اللحظة لا يمكن الحديث عن حصيلة نهائية تتعلق بأعداد الشهداء، وقبيل هذه المجزرة كنّا نتحدث عن 18 شهيدًا منذ ساعات الصباح حتى اللحظة في مدينة رفح، وقبل قليل تواصلنا مع بعض العوائل التي تحدثت عن مفقودين في منطقة دوار الزعرب بعد وصول آليات الاحتلال الليلة بشكل مفاجئ إلى منطقة تلة زعرب كانت هناك نداءات استغاثة أطلقها بعض العوائل هناك لقدرة سيارات الإسعاف والدفاع المدني في البداية على الوصول وتلبية هذه الاستغاثات، لكن فيما بعد لم يعد بإمكان سيارات الإسعاف ولا سيارات الدفاع المدني الوصول إلى منطقة دوار زعرب والمنطقة الجنوبية منه، لأنها أضحت مناطق اشتباك مباشر مع آليات الاحتلال، وانقطع التواصل مع بعض العائلات التي حاصرها القصف الإسرائيلي خاصة أن القصف المدفعي العنيف طال مساحة واسعة من منطقة دوار زعرب وحيي السعودي وتل السلطان.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" أنه قبل قليل عاودت المدفعية الإسرائيلية استهداف مآذن مسجد طيبة بمنطقة تل السلطان وهي المرة الثانية نظرا لأن المدفعية تقريبًا استهدفت جميع مآذن حيي السلطان ومنطقة السعود هذا فيما يتعلق بمدينة رفح.

وأشار إلى أنه في بقية محاور المواجهة والقتال وتحديدًا في المحور الشمالي من قطاع غزة لا تزال منطقة بجاليات هي منطقة خطيرة لا يمكن الوصول إليها رغم تراجع آليات الاحتلال نحو المناطق الشرقية من مخيم جباليا، إلا أن منطقة الفالوجا التي وصل إليها البعض جرى استهدافهم من قبل آليات الاحتلال وطائرات الاستطلاع التي استهدفت أيضًا عددًا من النازحين في محيط مدرسة نجم الدين أربكان في منطقة جباليا البلد، إضافة إلى أن الآليات الإسرائيلية التي تراجعت من المناطق الغربية في جباليا اتجهت نحو المناطق الجنوبية من بلدة بيت لاهيا، وأطلقت النار صوب المواطنين الذين حاولوا الوصول إلى مستشفى كمال عدوان ما أدى لاستشهاد ستة أشخاص من بينهم طبيب يعمل في هذا المستشفى.

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