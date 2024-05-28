الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

احميها من الختان.. قومي المرأة يطلق حملة "طرق الأبواب" بـ3 محافظات

جانب من الحملة
جانب من الحملة

أطلق المجلس القومي للمرأة اليوم حملة طرق الأبواب تحت عنوان "احميها من الختان" وذلك بقرى حياة كريمة بمحافظات الجيزة والدقهلية والقليوبية.

تستمر الحملة 3 أيام خلال الفترة من 28 - 30 مايو الجاري، وذلك في اطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر.

وأكدت إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة أن الحملة تهدف إلى نشر الرسائل الخاصة بتجريم ختان الإناث، والتوعية بأضراره الصحية والنفسية، كما سيتم استعراض مبادرات المجلس لحماية المرأة من العنف، وخدمات وحدات المراة الآمنة.

كما تركز الحملة على نشر الوعى بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان كالطبيب واطقم التمريض وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية، او طلبه او دعا او روج له، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.

وتستهدف الحملة عددا من قرى" المبادرة الرئاسية حياة كريمة" بمحافظات الجيزة والدقهلية والقليوبية.

وسبق تنفيذ الحملة عقد يوم تدريبي استهدف ميسرات المجلس والشابات المتطوعات لتدريبهن على رسائل الحملة ليشاركن فى التوعية الميدانية.

المجلس القومي للمرأة حملة طرق الأبواب احميها من الختان ختان الآناث صندوق الأمم المتحدة للسكان

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