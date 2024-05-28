الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التصالح في صالح الجميع".. ندوة توعوية لـ"زراعة البحيرة"

جانب من الندوة بمحافظة
جانب من الندوة بمحافظة البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، ضرورة حث وتوعية المواطنين بأهمية التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع، وتقديم التسهيلات والتيسيرات للمواطنين لتقديم ملف التصالح.

وفي هذا الإطار، نظمت وحدة السكان بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، ندوة توعوية بعنوان «التصالح في صالح الجميع» بالتنسيق مع مديرية الزراعة وجمعية أحباب المصطفى لتنمية المجتمع ومؤسسة كليوباترا للتنمية، بهدف التعريف بأهمية قانون التصالح وحث المواطنين على سرعة تقديم ملفات التصالح وتوعية المواطنين بقانون التصالح الجديد والتسهيلات التى يتم تقديها للمواطنين الجادين.

المميزات والتعديلات التى طرأت على قانون التصالح
وفي كلمته، أكد محمد كچك رئيس مركز ومدينة دمنهور، على المميزات والتعديلات التى طرأت على قانون التصالح فى مخالفات البناء، مشيرًا إلى أنه يوجد نوعين لمخالفات البناء  نوع داخل الحيز العمراني وآخر خارج الحيز ويتم التصالح على مخالفات البناء حتى تاريخ آخر تصوير جوى 15/10/2023 مؤكدًا أنه يتم التصالح فى  جميع مخالفات البناء ماعدا حالة المنشأة التى لا تسمح للتصالح والمساحة الاقل من200م والتعديات على اراضى الآثار والمجارى المائية.

ومن جانبه، أشار المهندس موفق ساري وكيل وزارة الزراعة، إلى الظروف التي أدت إلى صدور قانون التصالح، والفارق بين القانون الحالي وقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للقانون هو تنظيم البناء والوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، بالتصالح في المخالفات التي يصعب إزالتها، لهذا تم إصدار قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 بهدف إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء بشكل كامل مع فتح الباب التصالح في مخالفات لم يكن القانون السابق يتيح التصالح فيها، وتذليل كل العقبات.

تكريم المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة
وحضر الندوة ممثلى العمل المدنى والكنيسة والأزهار الشريف والنقابات المهنية ومسئولى التضامن الاجتماعي والمهندسين الزراعيين بالجمعيات الزراعية والإدارة بمركز دمنهور برئاسة المهندس عبد الغنى أبو مسلم مدير الإدارة والمهندس حمدى البمباوى وكيل الإدارة والعديد من الشخصيات العامة وقيادات العمل العام وأعضاء الجمعيات الأهلية وإعلاميين ومراسلين القنوات الفضائية المصرية.

وفى نهاية الندوة تم تكريم المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، والمهندس أحمد منازع سليمان مسئول الإعلام بالمديرية ومقدم المؤتمر، ومحمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور.

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