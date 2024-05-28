الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارعي بورسعيد والجمهورية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارعي بورسعيد والجمهورية بمركز ومدينة السنطة، حيث يتم فرد وتشغيل طبقة السن في الشارعين.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن مركز ومدينة السنطة قلعة زراعة العنب وصناعة الزبيب، تشهد أعمال رصف وتطوير في شوارع حيوية مهمة ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور المرورية.

وشدد على  استمرار المحافظة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في الأحياء والمدن من أجل إضفاء المظهر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 وضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

الرصف والتطوير بمركز ومدينة السنطة إضفاء المظهر الحضاري والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة

مواد متعلقة

محافظ الغربية: إطلاق القوافل الشاملة لقرى مراكز قطور وبسيون والمحلة الكبرى وكفرالزيات

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

"حماس": لا مفاوضات إلا بوقف شامل للعدوان والانسحاب من معبر رفح وإعادة إداراته السابقة

مصدر أمنى ينفى استشهاد جندى آخر فى حادث الحدود برفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

ابن القمر

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مقترح إسرائيلى جديد خلال مفاوضات وقف الحرب فى غزة

“تكتيكات حقيرة”.. تفاصيل تهديد إسرائيل لـ"الجنائية الدولية" بشأن التحقيق في جرائم الحرب

اليوم 235 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل ارتكاب المجازر بكل مناطق غزة