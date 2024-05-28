محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارعي بورسعيد والجمهورية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارعي بورسعيد والجمهورية بمركز ومدينة السنطة، حيث يتم فرد وتشغيل طبقة السن في الشارعين.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن مركز ومدينة السنطة قلعة زراعة العنب وصناعة الزبيب، تشهد أعمال رصف وتطوير في شوارع حيوية مهمة ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور المرورية.

وشدد على استمرار المحافظة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في الأحياء والمدن من أجل إضفاء المظهر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 وضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.