بدء الاختبارات الشفوية الإلكترونية لطلاب شهادات القراءات بشمال سيناء

بدأت منطقة شمال سيناء الأزهرية، اليوم الثلاثاء، الاختبارات الشفوية الإلكترونية لطلاب شهادات القراءات (التجويد، والعالية، والتخصص)، للعام الدراسي 2023/2024، بديوان عام المنطقة.

وتابع محمد عبد العظيم، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، لجان الاختبارات وتأكد من سلامة الكاميرات والأجهزة، موجها تعليماته بتوفير الهدوء والانضباط وسبل الراحة مع الطلاب.

وأوضح مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، أن الامتحانات تجرى وفقًا لنظام التوثيق الإلكتروني بالصوت والصورة، ضمانًا للحيادية وإعطاء كل طالب حقه، وأن الاختبارات ستنعقد لمدة يومين، وذلك بالتعاون بين إدارة شئون القرآن الكريم وإدارة الكمبيوتر التعليمي بديوان عام المنطقة.

بدء التصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة في الموسم «الرابع»

وشهد محمد عبد العظيم، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة المشروع الوطني للقراءة «الموسم الرابع» 2023/2024، على مستوى المنطقة، بمقر ديوان المنطقة، وذلك بحضور أعضاء لجنة التحكيم محمد حمدي مدير إدارة الجودة، والأستاذ وسام ابو القاسم، مدير إدارة المكتبات.

وخلال فعاليات التصفيات أوضح الوكيل الثقافي، أن المشروع الوطني للقراءة هو مشروع ثقافي تنافسي يهدف إلى أهمية القراءة وتمكين الطلاب من مفاتيح الابتكار ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية.