الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بسبب السد القطرى.. تشافى يطالب برشلونة بمبلغ مادى قبل الرحيل

تشافي
تشافي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن المبلغ الذي طلبه تشافي هيرنانديز من نادي برشلونة الإسباني لتسوية عقده قبل الرحيل بشكل رسمي عن النادي.

وكان برشلونة قد أعلن رحيل تشافي هيرنانديز عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الجاري رغم إعلان تجديد الثقة فيه قبل شهر فقط.

وتوصل برشلونة لاتفاق مع الألماني هانز فليك لتدريب الفريق خلفًا لـ تشافي، لكنهم يحتاجون أولًا لتسوية عقد الأخير قبل الإعلان الرسمي عن التعاقد مع المدرب الجديد.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن فرناندو سولاناس وكيل تشافي التقى صباح اليوم مع مسئولي برشلونة في مقر النادي من أجل المضي قدمًا في إجراءات تسوية العقد.

وأوضح التقرير أن تشافي لن يطلب راتبه المتبقي في مدة العقد المُقدر بـ12 مليون يورو، إنما طلب فقط الحصول على مبلغ 2.5 مليون يورو، وهو جزء من مبلغ دفعه لنادي السد القطري في نوفمبر 2021 من أجل الرحيل عن الفريق للانضمام لتدريب برشلونة.

وتابعت الصحيفة أن تشافي طلب أيضًا الحصول على راتب طاقمه، وهو مبلغ أقل بكثير من الراتب الذي يتقاضاه والذي تخلى عنه لصالح برشلونة.

وكان تشافي الذي قاد برشلونة لتحقيق بطولة الدوري الإسباني الموسم الماضي، يرتبط بعقد مع فريقه حتى صيف العام المقبل.

تشافي هيرنانديز تشافي برشلونة نادي برشلونة السد

مواد متعلقة

الهلال يفوز على الوحدة فى ختام روشن السعودى

ختام الدورى السعودى.. النصر يفوز على اتحاد جدة فى ليلة استثنائية لـ رونالدو

رسميًا.. كريستيانو رونالدو أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف بموسم واحد في الدوري السعودي

تشكيل الهلال أمام الوحدة في دوري روشن السعودي.. سالم يقود بطل المسابقة

تشكيل أهلى جدة أمام الفيحاء فى دورى روشن.. فيرمينو أساسيًا

تشكيل النصر أمام الاتحاد في الجولة الأخيرة لدوري روشن

تشكيل الاتحاد أمام النصر فى الجولة الختامية لدورى روشن

رافاييل نادال يخسر أمام زفيريف ويودع رولان جاروس من الدور الأول

الأكثر قراءة

مصدر أمنى ينفى استشهاد جندى آخر فى حادث الحدود برفح

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

مفاجأة.. تطورات جديدة فى علاقة ياسمين عبدالعزيز بأحمد العوضى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

ابن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مقترح إسرائيلى جديد خلال مفاوضات وقف الحرب فى غزة

“تكتيكات حقيرة”.. تفاصيل تهديد إسرائيل لـ"الجنائية الدولية" بشأن التحقيق في جرائم الحرب

اليوم 235 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل ارتكاب المجازر بكل مناطق غزة