بسبب السد القطرى.. تشافى يطالب برشلونة بمبلغ مادى قبل الرحيل

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن المبلغ الذي طلبه تشافي هيرنانديز من نادي برشلونة الإسباني لتسوية عقده قبل الرحيل بشكل رسمي عن النادي.

وكان برشلونة قد أعلن رحيل تشافي هيرنانديز عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الجاري رغم إعلان تجديد الثقة فيه قبل شهر فقط.

وتوصل برشلونة لاتفاق مع الألماني هانز فليك لتدريب الفريق خلفًا لـ تشافي، لكنهم يحتاجون أولًا لتسوية عقد الأخير قبل الإعلان الرسمي عن التعاقد مع المدرب الجديد.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن فرناندو سولاناس وكيل تشافي التقى صباح اليوم مع مسئولي برشلونة في مقر النادي من أجل المضي قدمًا في إجراءات تسوية العقد.

وأوضح التقرير أن تشافي لن يطلب راتبه المتبقي في مدة العقد المُقدر بـ12 مليون يورو، إنما طلب فقط الحصول على مبلغ 2.5 مليون يورو، وهو جزء من مبلغ دفعه لنادي السد القطري في نوفمبر 2021 من أجل الرحيل عن الفريق للانضمام لتدريب برشلونة.

وتابعت الصحيفة أن تشافي طلب أيضًا الحصول على راتب طاقمه، وهو مبلغ أقل بكثير من الراتب الذي يتقاضاه والذي تخلى عنه لصالح برشلونة.

وكان تشافي الذي قاد برشلونة لتحقيق بطولة الدوري الإسباني الموسم الماضي، يرتبط بعقد مع فريقه حتى صيف العام المقبل.