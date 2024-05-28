الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الجناة أقرب الناس لهم".. "الداخلية" تكشف لغز مذبحة "أم دومة" في سوهاج

جثة - آرشيفية
جثة - آرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، لغز مذبحة أم دومة في مركز طما شمالي المحافظة، وجرى تحديد وضبط مرتكبي الجريمة خلال 24 ساعة من وقوع الجريمة.

 

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج، يفيد بالعثور على جثة شخص مذبوح وثلاثة من أبنائه مصابين داخل منزلهم بناحية قرية أم دومة بدائرة المركز.

وانتقلت قوة من وحدة مباحث مركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج، بقيادة المقدم محمد عبد السلام رئيس مباحث المركز، والرائد أحمد رشاد معاون مباحث المركز، وباقي القوة المرافقة لهم، إلى مكان البلاغ وتبين من خلال المعاينة والفحص، العثور على «سيد إبراهيم حسين عزوز»، 50 سنة، يعمل في تقليم شجر النخيل، جثة هامدة، وأبنائه كل من: الطفل «عمر» 6 سنوات، (توفي عقب وصوله المستشفى الجامعي بأسيوط، متأثرًا بجراحه)، و«فرحة»، 17 سنة، مصابة بجروح غائرة بأماكن متفرقة بالجسم وحالتها الصحية حرجة، وتتلقى العلاج اللازم بالمستشفى الجامعي بأسيوط، و«كريم» 11 سنة، مصابا بحالة إغماء وتم إفاقته والتحدث معه.

ونظرًا لما تمثله الجريمة من خطورة على الأمن العام، جرى إخطار اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بالحادث، والذي أمر بتشكيل فريق بحث جنائي، تحت إشراف اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائي بسوهاج، وقاده العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية والعميد رأفت رشوان رئيس فرع بحث الشمال، لكشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها، للوقوف على أسبابها وسرعة ضبط الجناة.

وتوصل فريق البحث الجنائي من خلال الفحص، إلى أن وراء ارتكاب الجريمة ابنة خالة المجني عليه الأول، تدعى «نورال. س. أ. أ»، 37 سنة، ربة منزل، وزوجها «حمادة. ع. س. أ»، 39 سنة، عامل، تم استهدافهم بمأمورية وأمكن ضبطهما، واقتيادهما إلى ديوان المركز.

 

وبمواجهة المتهمين اعترفا أمام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بارتكاب الجريمة بغرض السرقة وجارٍ تحرير المحضر اللازم الواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية أمن سوهاج مذبحة أم دومة مركز طما

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