الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة قناة السويس يكشف تفاصيل زيارته للصين

اجتماع مجلس جامعة
اجتماع مجلس جامعة قناة السويس

كشف الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، تفاصيل زيارته الأخيرة لجمهورية الصين الشعبية للمشاركة في تدشين الاتحاد الدولي للتعليم المهني بجامعة بكين لتكنولوجيا المعلومات بالصين، معلنًا فتح آفاق جديدة للتعاون بين جامعة قناة السويس مُمثله في الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، والجانب الصيني مُمثل في كلية بكين لتكنولوجيا المعلومات، حيث تم الاتفاق على فتح تخصص جديد لطلاب الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية وهو "البرمجيات وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي"، مؤكدا أن هذا التخصص الجديد يأتي تماشيًا مع توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وتأكيد سيادته على التوسع في التخصصات بمجال البرمجيات والذكاء الاصطناعي، والاهتمام بإعداد كوادر مؤهلة للعمل بهذا المجال.

اجتماع مجلس جامعة قناة السويس 

جاء ذلك أثناء انعقاد اجتماع مجلس جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وبمشاركة نواب رئيس الجامعة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والأستاذ شريف فاروق أمين عام الجامعة والسادة عمداء الكليات، وذلك اليوم الثلاثاء  الموافق 28 مايو بقاعة مجلس الجامعة.

 

إنشاء معمل للذكاء الاصطناعي والبرمجيات

وأوضح مندو، أنه تم توقيع الاتفاق حول "إنشاء معمل للذكاء الاصطناعي والبرمجيات"  داخل الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية يقوم الجانب الصيني بتجهيزه بالكامل على مساحة 30 مترا، يضم أحدث التقنيات في مجال الذكاء الاصطناعي، كما سيتم إرسال أعضاء هيئة تدريس والهيئة المعاونة من الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية إلى الصين للتدريب لمدة ثلاث شهور، بمعدل خمس أعضاء هيئة تدريس كل عام.

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