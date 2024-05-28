الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب رئيس جمعية رعاية التصلب المتعدد تكشف عن تفاصيل وعلاج مرض الـ"MS"

الدكتورة نشوى ربيع
الدكتورة نشوى ربيع فى مداخلة ببرنامج السفيرة عزيزة

قالت الدكتورة نشوى ربيع، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية التصلب المتعدد، إنه يجب تقديم الدعم النفسي لمرضى التصلب المتعدد MS بصورة كبيرة، معبرة: "جمعية رعاية التصلب المتعدد تهتم كثيرًا بجزء الدعم النفسي للمريض، وتقوم خلال الشهر بعمل جلستين على الأقل لدعم المريض ومرافقه نفسيًا".

وأكدت الدكتورة نشوى ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “السفيرة عزيزة”، المُذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن هذه الجلسات تُعرّف مرافق المريض كيف يراعي بعض الحالات التي تأتي للمريض من الاكتئاب أو التذبذب في الحالة النفسية.

وأضافت في حديثها، أن المريض قد يشعر بالضيق الشديد نتيجة إصابته بعمر مبكر بهذا المرض، وبالتالي يشعر الشخص وكأن حياته تنتهي أمام عينه، ولهذا يأتي دور الجمعية لرعاية هذه الفئة نفسيًا.

تدهور الأوضاع الصحية لمرضى التصلب المتعدد 

وتابعت: "حياة هذا المريض تتوقف لا يستطيع أن يعمل أو يتزوج ويكوّن أسرة، لذلك يحتاج دائما المريض لدعم نفسي قوي حتى لا تؤدي حالته النفسية إلى تدهور وضعه الصحي، حيث هناك علاقة وثيقة بين المرض النفسي والصحي".

نشوى ربيع مرضى التصلب المتعدد الدعم النفسي للمرضى السفيرة عزيزة دي ام سي

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