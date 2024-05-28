نداء استغاثة من رئيس بلدية بيت لاهيا للمنظمات الدولية

أطلق علاء العطار، رئيس بلدية بيت لاهيا شمال قطاع غزة، نداء استغاثة عاجلًا إلى المؤسسات والمنظمات الدولية، داعيًا إلى تقديم المساعدة الفورية في مواجهة الوضع الإنساني الصعب الذي يواجهه سكان المنطقة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وناشد العطار المنظمات الدولية والإنسانية بتأمين الوقود الضروري لتشغيل آبار المياه ومضخات الصرف الصحي، إضافةً إلى تقديم الدعم لإزالة الركام وانتشال جثامين الشهداء، في ظل الدمار الهائل الذي لحق بالبنى التحتية للمياه والصرف الصحي، والتي أدت إلى انتشار الأمراض وانتشار الحشرات الضارة.

أشار العطار إلى أن بلدية بيت لاهيا لم تتلقَ سوى كمية قليلة من الوقود حتى الآن، وهو ما تسبب في تعثر العمليات الضرورية لإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة.

يُشير العطار إلى أن الوضع يتطلب تدخلًا فوريًا لإنقاذ الحياة الإنسانية في القطاع، ويناشد المنظمات الدولية توفير الدعم الضروري وتلبية احتياجات السكان في هذه الفترة الحرجة.