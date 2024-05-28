محافظ جنوب سيناء: يجب المساواة فى التعامل بين مواطنى شمال وجنوب سيناء

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ضرورة أن يتم التعامل مع مواطني شمال وجنوب سيناء معاملة واحدة، داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار فودة، إلى أنه يتم رفض مواطن شمال سيناء فى مستشفيات الجنوب والعكس، وهذا أمر يجب إعادة النظر فيه.

وأكد المحافظ، أهمية سرعة تشغيل مجمع الفيروز الطبى بمدينة الطور، مستشفى نويبع خلال الأشهر القادمة، كما أشاد بالتطور الذى تشهده المنظومة الصحية فى المحافظة.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، وفد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم، وذلك في إطار زيارتها للمحافظة.

جاءت الزيارة فى ختام الجولة التفقدية التى قام بها وفد لجنة الشئون الصحية للمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بمحافظة جنوب سيناء، حيث قام الوفد بزيارة مدن شرم الشيخ، نويبع، الطور، دهب، سانت كاترين، طابا بحضور الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه، الهيئة العام للاعتماد والرقابة الصحية.

ورحب اللواء خالد فودة، بوفد لجنة الصحة ونواب المحافظة، وأشار إلى أن مجال التعليم بالمحافظة شهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث أصبح داخل المحافظة العديد من المدارس، وأيضًا تم إنشاء جامعة الملك سلمان، والتى تضم ثلاثة أفرع داخل المحافظة، بالإضافة إلى جامعة السويس.

كما وجه النائب الدتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الشكر إلى محافظ جنوب سيناء على حسن الاستقبال، مشيدًا بما تشهده المحافظة من تطوير فى كل المجالات، مثمنًا التطوير الكبير الذي تشهده المؤسسات الصحية بالمحافظة من تطوير للمنظومة الصحية وتحسن الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما أشار إلى حسن التنسيق بين الجهات التنفيذية الصحية المختلفة لضمان انتظام تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.

وفى ذات السياق أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن المشروع الوطني للتأمين الصحي الشامل يهدف إلى توفير مظلة من الأمان الصحي لجميع المواطنين، وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية الشاملة بجميع المحافظات والحرص على الوصول للمناطق البعيدة والحدودية بما يضمن تحسين جودة الحياة للسكان بتلك المناطق وسهولة توفير الخدمات الصحية اللازمة لهم بالوقت المناسب، وذلك وفقًا لاستراتيجية الجمهورية الجديدة التي تستهدف تطوير القطاع الصحي بشكل كامل.

وأشار إلى حصول 23 منشأة صحية بنطاق محافظة جنوب سيناء على الاعتماد وفقًا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن "GAHAR" الحاصلة على الاعتماد الدولي من "الاسكوا" وتشمل 5 مستشفيات، و13 منشأة رعاية أولية، ومركزًا طبيًا متخصصًا، و3 معامل تحاليل طبية، وعيادة طبية خاصة.

وأوضح الأهمية البالغة لاعتماد مستشفى طابا وسانت كاترين وفقًا لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية نظرا لدورهم في خدمة مشروع "التجلي الأعظم" والجاري الانتهاء من تنفيذه والاستعداد للافتتاح، وذلك ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير مدينة سانت كاترين ذات الطابع الأثري والديني والاستفادة من مقوماتها السياحية، بما يستدعي سرعة توفير منشآت صحية قريبة جغرافيا وقادرة على توفير خدمات صحية وفقًا لأعلى مستويات الجودة العالمية لتلبية الاحتياجات الصحية اللازمة للزائرين الوافدين من مختلف دول العالم.

وثمن الزيارات الميدانية المتواصلة لأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب للوقوف على الموقف التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى والتي تتكامل مع الدور الرقابي المنوط بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ويسهم بقوة في دعم نجاح المنظومة وتخطي المشكلات خلال تطبيق المرحلة الثانية والوصول إلى توفير خدمات صحية متكاملة وشاملة وبمستويات جودة عالية قادرة على تحقيق رضا المنتفعين بالمنظومة الجديدة.