الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل "صحة البحيرة" يشهد اليوم العلمي لزمالة طب الأطفال

جانب من الملتقى بمحافظة
جانب من الملتقى بمحافظة البحيرة

شهد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، الملتقى  العلمي الأول من سلسلة المحاضرات الشهرية للجهاز الهضمي للأطفال لطلبة زمالة طب الأطفال تحت إشراف االدكتور حسام حسني الأمين العام للزمالة المصرية.

 

جاء ذلك فى حضور وتشريف الدكتورة مروه الديب أستاذ الجهاز الهضمي للأطفال كلية الطب جامعة عين شمس، والدكتور أشرف عياد أستاذ الأطفال بهيئة المستشفيات التعليمية والمشرف العلمي لزمالة طب الأطفال بالبحيرة والإسكندرية، وبحضور الدكتور سعيد عوض مدير إدارة المستشفيات والدكتورأحمد قطري مدير إدارة التدريب، والدكتور إيهاب بركات مدير إدارة الزمالة المصرية بالبحيرة، والدكتور محمد حزيمه نائب منسق الزمالة المصرية بالبحيرة ومسؤل المدربين، وبحضور مدربي ومتدربي أطباء زمالة الأطفال.

 

العمل على رفع كفاءة الفرق الطبية
وخلال الملتقى العلمي، أكد  الدكتور هاني جميعة، أن مديرية الصحة بالبحيرة تحرص على بذل قصارى جهدها لتقديم أفضل خدمات صحية في هذا التخصص، من خلال العمل على رفع كفاءة الفرق الطبية بتكثيف الدورات التدريبية وتنظيم جلسات علمية نقاشية بشكل دوري، وهو ما يضمن تحقيق رؤية مصر 2030 بتوفير التغطية الصحية الشاملة للمواطنين،مضيفا بأن تنمية وتطوير الجوانب المهنية للفرق الطبية له أهمية قصوى للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة. 

 

سلسله محاضرات عن الجهاز الهضمي للأطفال

وتناول الملتقى العلمي اليوم محاضرة عن حالات الإسهال المزمن في الأطفال وطرق تشخيصه وأنواعه وطرق العلاج والبروتوكول المتبع للوصول للتشخيص السليم طبقا للمعايير العلمية والعالمية في هذ التخصص.

 

وتعتبر المحاضره اليوم بداية لسلسلة محاضرات عن الجهاز الهضمي للأطفال على مدار عام، وسيتم تحديد ذلك بناءً على طلبات المتدربين واحتياجاتهم في هذا التخصص الدقيق من تخصصات طب الأطفال، عن طريق التصويت على جروبات زماله الأطفال، هذا وقد استقبل الدكتور هانى جميعه فى مكتبه أالاستاذة الدكتورة مروه الديب.

 

 

زمالة الاطفال طب الاطفال محافظة البحيرة دمنهور هاني جميعة

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