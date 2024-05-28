الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية: حصول 23 منشأة على الاعتماد بجنوب سيناء

قال رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور أحمد طه، إن 23 منشأة حصلت على الاعتماد بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح رئيس الهيئة، أن تلك المنشئات حصلت على الاعتماد وفقا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن "GAHAR" الحاصلة على الاعتماد الدولي من "الاسكوا" وتشمل 5 مستشفيات، و13 منشأة رعاية أولية، ومركز طبي متخصص، و3 معامل تحاليل طبية، وعيادة طبية خاصة.

سيناء لها مكانة خاصة

وأكد خلال لقاءه بمحافظة جنوب سيناء اللواء دكتور خالد فودة، أن سيناء (أرض الفيروز ) لها مكانة خاصة في قلوب جميع المصريين وموقع محافظة جنوب سيناء الفريد يضعها في موقع متميز على خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية عالميًا.

وقال رئيس هيئة الاعتماد، إنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي جرى اعتماد مستشفى طابا وسانت كاترين لخدمة مشروع "التجلي الأعظم" وتأكيد مكانة مصر على خريطة السياحة العلاجية العالمية.

أهداف المشروع الوطني للتأمين الصحي

وأكد أن المشروع الوطني للتأمين الصحي الشامل يهدف إلى توفير مظلة من الأمان الصحي لجميع المواطنين، وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية الشاملة بجميع المحافظات والحرص على الوصول للمناطق البعيدة والحدودية بما يضمن تحسين جودة الحياة للسكان بتلك المناطق وسهولة توفير الخدمات الصحية اللازمة لهم بالوقت المناسب وذلك وفقا لاستراتيجية الجمهورية الجديدة التي تستهدف تطوير القطاع الصحي بشكل كامل.

وأوضح الأهمية البالغة لاعتماد مستشفى طابا وسانت كاترين وفقا لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية نظرا لدورهم في خدمة مشروع "التجلي الأعظم" والجاري الانتهاء من تنفيذه والاستعداد لافتتاحه وذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير مدينة سانت كاترين ذات الطابع الأثري والديني والاستفادة من مقوماتها السياحية.

وأكد أن سيناء "أرض الفيروز" لها مكانة خاصة في قلوب جميع المصريين وموقعها الفريد يضعها في موقع متميز على خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية عالميًا، بما يستدعي سرعة توفير منشآت صحية قريبة جغرافيا وقادرة على توفير خدمات صحية وفقا لأعلى مستويات الجودة العالمية لتلبية الاحتياجات الصحية اللازمة للزائرين الوافدين من مختلف دول العالم.

وكان اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، قد استقبل بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور أحمد طه، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ.

من جانبه أعرب اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، عن سعادته بالزيارة والمتابعة المستمرة للمنشآت الصحية، وعبر عن سعادته لحصول 23 منشأة صحية بجنوب سيناء علي الاعتماد، مطالبا بضرورة حصول كافة المنشآت الصحية علي أرض المحافظة بكافة مدنها علي الاعتماد مما يعبر عن مدى تحقيق شروط ومواصفات عالمية في تلك المنشأت مما يكون له مردود ايجابي للمواطنين علي أرض المحافظة، وكافة الزائرين لها محليا ودوليا.