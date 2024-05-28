شركة مياه القناة تقرر توصيل المياه والصرف الصحي لكيانات تابعة لكنائس بالإسماعيلية

قال اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه يتم العمل ضمن خطة تهدف إلى التواصل المستمر والمثمر بين شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحي وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمحافظات القناة.

ناقش اللواء عبد الحميد عصمت، عددا من المشروعات وأعمال الإحلال والتجديد التي تهم أبناء محافظة الإسماعيلية حيث التقى النائبة أمال رزق الله عضو مجلس النواب، وذلك فى إطار الحرص الدائم للشركة على التواصل مع النواب للوقوف على أهم المشكلات بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، وذلك من أجل تحسين الخدمة المقدمة لمواطنى محافظات القناة.

توصيل المياه والصرف الصحي لعدد من كيانات تابعة لكنائس القنطرة غرب

كما تناول اللقاء مناقشة الإجراءات المطلوبة لتوصيل خدمتى مياه الشرب والصرف الصحى لعدد من الكيانات التابعة لكنيسة مارجرجس بالقنطرة غرب بحضور القس أشعياء حسنى شكرى مفوض عن كنيسة مارجرجس بالقنطرة غرب.

ووجهت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، الشكر للسيد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مياه القناة، على الاستجابة السريعة والتعاون المثمر والبناء لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات القناة.

رئيس مياه القناة: استخراج جذور الأشجار من مواسير قرية الأبطال وتطهير الشبكات

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم، القضاء تماما على ضعف المياه بمنطقة قرية الأبطال بالقنطرة شرق، وذلك بعد استخراج جذور الأشجار من مواسير شبكات المياه المؤدية لبعض المناطق وخاصة منطقة الربع، والتي كانت تسببت في ضعف وصول للمياه عن تلك المنطقة، بالإضافة إلى تطهير جميع خطوط وشبكات قرية الأبطال.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إننا تلقينا بلاغا من أهالي قرية الأبطال بالقنطرة شرق عن ضعف مياه الشرب بالمنطقة، وانتقلت فرق الطوارئ وفنيو وعمال الشركة وتم صيانة جميع المحابس ومراجعة جميع خطوط الشبكات المؤدية للمنطقة برئاسة المهندس السيد جاد رئيس منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بالقنطرة شرق، وأشراف محمد ممدوح رئيس شبكات القنطرة شرق، وعمل مجسات وتم اكتشاف انسدد في خط المواسير المؤدي لمنطقة الربع عن طريق جذور الأشجار، وتم استخراج تلك الجذور والقضاء علي ضعف مياه الشرب وتم وصولها لمنازل للمواطنين مرة أخرى.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم تطهير وغسيل لجميع خطوط وشبكات مياه الشرب الرئيسية والفرعية بقرية الأبطال والمناطق المجاورة الخط بالكامل، كما تم فنيو الشبكات بالقنطرة شرق بالمرور على المواطنين بالمنازل والتأكد من وصول المياه الي منازلهم، بالإضافة الي أخذ عينات عشوائية من دار العبادة والمقاهي والمنازل لعمل التحاليل المطلوبة للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية طبقًا للمواصفات القياسية والصحية المصرح بها، من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، والاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة في جميع مناطق محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى استمرار زيادة ضخ وضغط كميات مياه الشرب المنتجة من محطات إقليم القناة، " السويس والإسماعيلية وبورسعيد"، لتصل إلى آخر الخطوط الممتدة في جميع الشبكات وخاصة الفرعية في القرى، وذلك تيسيرا على المواطنين ونتيجة لزيادة استهلك المياه في ظل ارتفاع درجات حرارة الجو، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من رؤساء القطاعات والمنطقة وفرق الطوارئ علي جميع خطوط وشبكات المياه والصرف الصحي.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أننا تعاملنا مع عدة بلاغات عن أعطال وكسور مفاجئة فى مواسير مياه الشرب، وذلك خلال 24 ساعة الماضية، حيث انتقلت فرق الطوارئ ومهندسو وفنيو وعمال الشركة إليها فورًا منها خط 600 الرئيسي بمركز ومدينة فايد، وخط 4 بوصة بقرية الأبطال وخط مياه محطة أبوصوير، وتم إصلاحها فى وقت قياسى، وفى فتره زمنية وجيزة، مشيدا بروح التعاون المثمر بين تلك الفرق فى سرعة التحرك والتعامل مع الأعطال فور تلقى البلاغ.