مثل الفراشة.. «فتيان أشقياء» يعيد ويل سميث من الموت

يشعر نجم هوليود ويل سميث وكأنه ولد من جديد، مشبهًا تحولاته الداخلية بدورة حياة الفراشة، وذلك عقب مرور عامين على حادث الصفع في حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وقال الممثل الأمريكي للصحفيين في برلين، خلال العرض الأول الأوروبي لفيلم "فتيان أشقياء: الركوب أو الموت"، إن القدرة على إعادة اختلاق نفسك والتعافي والقدرة على الموت والولادة من جديد، هي القدرة المطلقة للإنسان، أن تكون يرقة وتتحلل وتموت، ثم تعود كفراشة.

وصفع سميث الممثل الأمريكي كريس روك على خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022 قبل 26 شهرا بعد أن ألقى الأخير نكتة عن زوجة سميث، جادا بينكيت.

ألمحت النكتة إلى تصفيفة الشعر القصيرة لزوجة سميث جراء تساقط شعرها لأسباب مرضية واعتذر سميث لاحقا عن تصرفه، ومع ذلك تم منعه من حضور فعاليات أكاديمية الأوسكار لمدة 10 سنوات.

وفي برلين، قال سميث إنه وجد صعوبة في تحقيق اللياقة البدنية المطلوبة وأن يكون في حالة جيدة من أجل فيلمه الحركي الجديد، وأضاف: ما كان يستغرق 3 أشهر أصبح الآن يستغرق 6 أشهر، وقال مازحا إن ذلك يرجع من ناحية إلى عمره ومن ناحية أخرى إلى حبه للدونات.

وفي فيلم "فتيان أشقياء: القيادة أو الموت"، يعود سميث وشريكه النجم مارتن لورانس إلى الشاشة بجزء رابع من سلسلة "فتيان أشقياء".

وتم إصدار الجزء الأول من سلسلة أفلام الحركة لسميث ولورانس في دور ثنائي الشرطة مايك لوري وماركوس بورنيت في ميامي عام 1995، وتبعه فيلمان آخران في عامي 2003 و2020.

وفي الجزء الرابع الذي يبدأ عرضه في السابع من يونيو 2024، يحقق الثنائي في فضيحة فساد، لكنهما يقعان بعد ذلك في مكيدة ويضطران إلى الفرار.