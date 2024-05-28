الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد تجديده.. التشغيل التجريبي لديوان عام دمياط خلال شهر

محافظ دمياط خلال
محافظ دمياط خلال الاجتماع

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، آخر التطورات بمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير المنطقة المحيطة مؤكدة على افتتاح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والجزء الأول من المبنى وبدء التشغيل التجريبي اعتبارًا من الشهر المقبل، حيث تابعت المحافظ، آخر التطورات بمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير المنطقة المحيطة وكورنيش النيل.

 

جاء ذلك خلال ترؤسها للاجتماع الدورى لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع بحضور ممثلى الجهتين المُنفذة والاستشارية ولجنة الإشراف.


 

وتابعت  الدكتورة منال عوض،  الموقف النهائى بالجزء الأول من المبنى متضمنًا المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وكذلك توصيل كافة المرافق وتجهيزه بكافة الأنظمة تمهيدًا لافتتاحه الشهر المقبل وتشغيله بشكل تجريبي.


 

وتابعت أيضًا موقف تنفيذ الأعمال الإنشائية بمحطة الكهرباء لتغذية المبنى والسور المحيط بالمبنى، كما تابعت موقف الأعمال بتطوير كورنيش النيل بدايةً من المبنى وحتى نقابة المهندسين.

 

 وفى هذا الصعيد،  أكدت المحافظ،  نهو الأعمال بهذا القطاع، وناقشت عددا من المحاور المُتعلقة بمخطط تطوير الطريق الموازى للمبنى والمنطقة وفقًا لعدد من المعايير والمواصفات لإعداد دراسة محددة تتوافق مع طبيعة الموقع، وبحثت كذلك محاور خطة المرحلة المقبلة لاستكمال المشروع، حيث أكدت على الدفع بمعدلات العمل والالتزام بالجدول الزمنى المحدد، مؤكدة أيضًا على الإنتهاء من غرفة الأزمات ووضع خطة للانتهاء من الأقسام على التوالى وتجهيزها وفرشها تمهيدًا لنقل الادارات الى داخل المبنى.


 

يذكر  أن مشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير كورنيش النيل والمنطقة المحيطة من أكبر واضخم المشروعات التى تشهدها المحافظة، حيث جاء افتتاح النصب التذكارى للجندى المجهول ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أولى ثمار المشروع، كما يشمل تطوير ورفع كفاءة كورنيش النيل بدايةً من حديقة بنت الشاطىء حتى نقابة المهندسين.

دمياط الدكتورة منال عوض الدكتورة منال عوض محافظ أحداث دمياط إنشاء المحافظة

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