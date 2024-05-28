خبير اقتصادى: مصر حققت الطمأنة للمستثمر المحلى والأجنبى

قال د. محمد الكيلاني الخبير الاقتصادي، إن مصر حققت الطمأنة للمستثمر المحلي والأجنبي عن طريق وجود وثيقة سياسات ملكية الدولة.

وأضاف الكيلاني، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء ببرنامج "مال وأعمال" المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر عملت ما يسمى بخارطة الطريق الاقتصادية مع المستثمرين، وبات هناك نوع من الشفافية والمصارحة مع صناع القرار عن طريق الحوار الوطني والحوار الاقتصادي.

وأوضح، أن المستثمر اليوم يجلس مع صناع القرار الاقتصادي ومع متخذي القرار الاقتصادي ويخبرهم بمشكلاته، لافتًا إلى أنه في الفترة الماضية كان هناك قرار لا يفهمه المستثمر، أما اليوم حينما يجلس المستثمر صانع القرار ويستطيع تلقي وجهة نظره بشكل أو بآخر فأنت اليوم استطعت أن تصل إلى أرقام ممكن أن تتحقق عن طريق هذا الحوار.