الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير اقتصادى: مصر حققت الطمأنة للمستثمر المحلى والأجنبى

محمد الكيلاني الخبير
محمد الكيلاني الخبير الاقتصادي

قال د. محمد الكيلاني الخبير الاقتصادي، إن مصر حققت الطمأنة للمستثمر المحلي والأجنبي عن طريق وجود وثيقة سياسات ملكية الدولة.

وأضاف الكيلاني، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء ببرنامج "مال وأعمال" المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر عملت ما يسمى بخارطة الطريق الاقتصادية مع المستثمرين، وبات هناك نوع من الشفافية والمصارحة مع صناع القرار عن طريق الحوار الوطني والحوار الاقتصادي.

وأوضح، أن المستثمر اليوم يجلس مع صناع القرار الاقتصادي ومع متخذي القرار الاقتصادي ويخبرهم بمشكلاته، لافتًا إلى أنه في الفترة الماضية كان هناك قرار لا يفهمه المستثمر، أما اليوم حينما يجلس المستثمر صانع القرار ويستطيع تلقي وجهة نظره بشكل أو بآخر فأنت اليوم استطعت أن تصل إلى أرقام ممكن أن تتحقق عن طريق هذا الحوار.

اكسترا نيوز مال وأعمال المستثمر وثيقة سياسات ملكية الدولة القرار مصر خارطة الطريق الاقتصادية

مواد متعلقة

مصدر رفيع المستوى: مصر تؤكد موقفها الثابت تجاه عدم التعامل فى معبر رفح إلا مع الأطراف الفلسطينية والدولية

خبير اقتصادى: القطاع الخاص كلمة السر فى نجاح أى عملية تنموية أو صناعية

القاهرة الإخبارية: الاتحاد الأوروبى يدرس فرض عقوبات على إسرائيل

المدير التنفيذي للمبادرة: "أشبال مصر الرقمية" تهدف لتخريج أجيال متميزة في البرمجة

سارة الشلقانى: محرقة الخيام تبجح سافر من حكومة نتنياهو ضد النازحين فى رفح الفلسطينية

جهود التضامن في ملف الجمعيات الأهلية ودعم الأسر المصرية

عماد الدين حسين: مصر تسعى لإجهاض مخطط إسرائيل لتفريغ غزة من سكانها

بعد نشر إسرائيل صورته كقيادي بـ"حماس".. محمد شبانة: لا أريد اعتذارًا منهم

الأكثر قراءة

مصدر أمنى ينفى استشهاد جندى آخر فى حادث الحدود برفح

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

قمة الزمالك وأخرى بالسوبر.. ماذا ينتظر الأهلى بعد التتويج بدورى الأبطال؟

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن التحقيقات فى قضية "سفاح التجمع"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

ابن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مقترح إسرائيلى جديد خلال مفاوضات وقف الحرب فى غزة

“تكتيكات حقيرة”.. تفاصيل تهديد إسرائيل لـ"الجنائية الدولية" بشأن التحقيق في جرائم الحرب

اليوم 235 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل ارتكاب المجازر بكل مناطق غزة