الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"طلعت مصطفى" تطلق النسخة الرابعة من "معرض فنون مدينتى والرحاب" ( فيديو )

النسخة الرابعة من
النسخة الرابعة من معرض فنون مدينتي والرحاب

أطلقت مجموعة طلعت مصطفى على مدار يومي 24 و25 مايو النسخة الرابعة من "معرض فنون مدينتي والرحاب" في نادي مدينتي، وذلك في إطار حرص المجموعة على الاضطلاع بمسئوليتها المجتمعية.

وشارك في المعرض نحو 60 فنانًا من سكان مدينتي والرحاب من مختلف الفئات العمرية ومن جنسيات مختلفة وسط إقبال كبير من سكان المدينتين. 

وقام الفنانون بعرض أكثر من 400 عمل فني، منها اللوحات الفنية والمشغولات اليدوية والعديد من الأعمال الفنية الأخرى كالمنحوتات والديكوباج وغيرها.  

وشهد المعرض مشاركة عدد من الفنانين البارزين في مجال الرسم والنحت، وقاموا بعرض أعمالهم الفنية في المعرض، ولاقت استحسان الجمهور.

 

وأكد الأستاذ/ زياد الشاذلي، مدير عام إدارة علاقات العملاء بمشروعات طلعت مصطفى، أن تنظيم معرض "فنون مدينتي والرحاب" يأتي في إطار حرص المجموعة على اكتشاف المواهب ودعمها وتشجيع سكان مدينتي والرحاب على تقديم أعمال فنية مميزة تسهم في الارتقاء بالذوق العام.

وأضاف أن المعرض يقام بشكل دوري مرتين كل عام، بما يسهم في تعزيز التفاعل المثمر بين المجموعة وسكان مدينتي والرحاب، ونشر الفن والإبداع والثقافة بين سكان المدينتين.

وحضر انطلاق المعرض الفني عدد من الشخصيات العامة، منهم اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر الأسبق، الذي شارك في قص شريط افتتاح المعرض. وأقيم المعرض برعاية شركة "ادرس" و"فنان من الرحاب".

معرض فنون مدينتي والرحاب الرحاب مدينتي مجموعة طلعت مصطفى

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