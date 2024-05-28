العائلة الملكية تتنظر زفافًا جديدًا.. من هو "جروسفينور" الدوق السابع لـ وستمنستر؟

يستعد هيو جروسفينور، الدوق السابع لـ وستمنستر، لدخول قفص الزوجية مع أوليفيا هنسون في غضون أسبوعين فقط، ومن المتوقع أن يكون حفل زفافهما من بين أبرز الأحداث الاجتماعية لهذا العام.

وتصدر الدوق قائمة Sunday Times Rich List للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا عندما تم إصدارها في 17 مايو.

من المقرر أن يحضر حوالي 400 ضيف حفل الزفاف المقرر عقده يوم الجمعة 7 يونيو، للاحتفال بزواج أغنى شخص في بريطانيا تحت سن الأربعين وعروسه، بمن فيهم صديق الدوق القديم، أمير ويلز.

عروس دوق وستنستر

الدوق، الذي ورث ملكية جروسفينور من والده الراحل جيرالد، الذي توفي في عام 2016 عن عمر يناهز 64 عامًا، كان مخطوبًا لصديقته أوليفيا لمدة عامين، وقد أعلن عن الخطبة في أبريل عبر المتحدث باسمه، وزار الزوجان مكان حفل الزفاف قبل يومه الكبير.

العروس تعمل كمديرة حسابات رئيسية في شركة Belazu، وهي شركة تبيع مكونات البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط "من فئة الطهاة".

ووفقًا لصحيفة “التايمز”، حصلت أوليفيا على تعليمها في الجامعة التي تخرجت منها أميرة ويلز، كلية مارلبورو، ودرست الدراسات الإسبانية والإيطالية في كلية ترينيتي في دبلن.

تفاصيل الحفل

ويعقد حفل الزفاف في كاتدرائية تشيستر بوسط المدينة، نفس المكان الذي تزوجت فيه أخته الكبرى، الليدي تمارا، في عام 2004. وقد اختار الزوجان هذا المكان بسبب جماله وتاريخه الطويل مع عائلة جروسفينور.

ومن المقرر عقد حفل استقبال في قاعة إيتون، مع تنظيم اجتماع أكثر حميمية للعائلة والأصدقاء المقربين في اليوم التالي.

يُعتقد أن أمير ويلز ويليام، سيكون العضو الوحيد في العائلة المالكة البريطانية الذي سيحضر الحفل، وقد منحت له دورًا كمرشد.

فيما كان يُعتقد في السابق أن الأمير جورج، الابن الروحي للدوق، قد يكون أيضًا ضمن الضيوف، إلا أن التكهنات تشير إلى أنه لن يحضر.

وقد تم رفض دعوة الأمير هاري وزوجته ميغان، بسبب مخاوف من أن وجودهما قد يطغى على حفل الزفاف، وتم تكليف ويليام بدور مهم في الحفل بدلًا منه، مما أثار غضب هاري.