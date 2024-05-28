الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

العائلة الملكية تتنظر زفافًا جديدًا.. من هو "جروسفينور" الدوق السابع لـ وستمنستر؟

دوق وستمنستر
دوق وستمنستر

يستعد هيو جروسفينور، الدوق السابع لـ وستمنستر، لدخول قفص الزوجية مع أوليفيا هنسون في غضون أسبوعين فقط، ومن المتوقع أن يكون حفل زفافهما من بين أبرز الأحداث الاجتماعية لهذا العام.

وتصدر الدوق قائمة Sunday Times Rich List للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا عندما تم إصدارها في 17 مايو.

من المقرر أن يحضر حوالي 400 ضيف حفل الزفاف المقرر عقده يوم الجمعة 7 يونيو، للاحتفال بزواج أغنى شخص في بريطانيا تحت سن الأربعين وعروسه، بمن فيهم صديق الدوق القديم، أمير ويلز.

 

txt

آخر تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون.. قصر العائلة الملكية يفجر مفاجأة

عروس دوق وستنستر 

الدوق، الذي ورث ملكية جروسفينور من والده الراحل جيرالد، الذي توفي في عام 2016 عن عمر يناهز 64 عامًا، كان مخطوبًا لصديقته أوليفيا لمدة عامين، وقد أعلن عن الخطبة في أبريل عبر المتحدث باسمه، وزار الزوجان مكان حفل الزفاف قبل يومه الكبير.

العروس تعمل كمديرة حسابات رئيسية في شركة Belazu، وهي شركة تبيع مكونات البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط "من فئة الطهاة".

ووفقًا لصحيفة “التايمز”، حصلت أوليفيا على تعليمها في الجامعة التي تخرجت منها أميرة ويلز، كلية مارلبورو، ودرست الدراسات الإسبانية والإيطالية في كلية ترينيتي في دبلن.

 

تفاصيل الحفل 

ويعقد حفل الزفاف في كاتدرائية تشيستر بوسط المدينة، نفس المكان الذي تزوجت فيه أخته الكبرى، الليدي تمارا، في عام 2004. وقد اختار الزوجان هذا المكان بسبب جماله وتاريخه الطويل مع عائلة جروسفينور.

ومن المقرر عقد حفل استقبال في قاعة إيتون، مع تنظيم اجتماع أكثر حميمية للعائلة والأصدقاء المقربين في اليوم التالي.

يُعتقد أن أمير ويلز ويليام، سيكون العضو الوحيد في العائلة المالكة البريطانية الذي سيحضر الحفل، وقد منحت له دورًا كمرشد.

فيما كان يُعتقد في السابق أن الأمير جورج، الابن الروحي للدوق، قد يكون أيضًا ضمن الضيوف، إلا أن التكهنات تشير إلى أنه لن يحضر.

وقد تم رفض دعوة الأمير هاري وزوجته ميغان، بسبب مخاوف من أن وجودهما قد يطغى على حفل الزفاف، وتم تكليف ويليام بدور مهم في الحفل بدلًا منه، مما أثار غضب هاري.

دوق وستمنستر هيو جروسفينور أخبار العائلة الملكية أفراد العائلة الملكية Sunday Times Rich List

الأكثر قراءة

"حماس": لا مفاوضات إلا بوقف شامل للعدوان والانسحاب من معبر رفح وإعادة إداراته السابقة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

التحفظ على نجل الفنان أحمد رزق

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مقترح إسرائيلى جديد خلال مفاوضات وقف الحرب فى غزة

“تكتيكات حقيرة”.. تفاصيل تهديد إسرائيل لـ"الجنائية الدولية" بشأن التحقيق في جرائم الحرب

اليوم 235 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل ارتكاب المجازر بكل مناطق غزة