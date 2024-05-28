محافظ الإسكندرية: رصف 10 شوارع بحي الجمرك لرفع العبء عن كاهل المواطنين

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل على رفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرًا إلى أنه تم توجيه مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجًا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

وأضاف المحافظ، أنه استجابة لمطالب أهالي حي الجمرك فيما يختص برفع كفاءة الطرق وترميم الشوارع المتهالكة، فإنه من المقرر قيام مديرية الطرق والنقل هذا العام برصف 10 شوارع ضمن الخطة السنوية للرصف لهذا العام بحي الجمرك بإجمالي تكلفة تقدر بـ7مليون و200 ألف جنيه.

أسماء الشوارع التي تم رصفها بحي الجمرك

وأشار إلى أن الشوارع هي (شارع إسماعيل صبرى- وشارع الشمرلي- وحارة الدرملى (منشية)- وشارع عدلي خيري والهماميل ومتفرعاته بالمنشية- وشارع الجزائر من شارع حمام الورشة حتى شارع اسكان الغلال -وجزء من شارع جنينة من شارع اسحاق نديم حتى نادى دولز- شارع الآباء اليسوعين وجزوييت- وحارة القمر باللبان- وشارع تاج الدين من شارع عبدالمنعم - وشارع الدراويش باللبان).

البدء في رصف 6 شوارع جديدة

ومن جانبها أوضحت المهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، أنه تم البدء في رصف 6 شوارع وهي (شارع إسماعيل صبري- وشارع الشمرلي- وجزء من شارع جنينة من شارع اسحاق نديم حتى نادى دولز - شارع الآباء اليسوعين وجزوييت- وشارع الدراويش باللبان- وشارع الجزائر من شارع حمام الورشة حتى شارع اسكان الغلال) وجاري استكمال الرصف بباقي الشوارع.

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