تجاوزت قيمته الـ 5.25 مليون دولار.. قصة بيع منزل فيلم "Home Alone"

ما زال المنزل الواقع في وينيتكا بولاية إلينوي يتميز بالدرج الذي نزل به ماكولي كولكين على زلاجة، ولكن تمت إزالة علب الطلاء المتأرجحة منذ ذلك الحين، وهو المنزل الذي اشتهر من خلال فيلم Home Alone عام 1990 معروض في السوق للبيع بسعر بيع قدره 5.25 مليون دولار .

وبحسب “الجارديان” البريطانية، فقد يشكل القصر المكون من خمس غرف نوم وستة حمامات في 671 شارع لينكولن، وينيتكا، إلينوي المكان الرئيسي للجزء الأكبر من نجاح كريس كولومبوس الاحتفالي.

ويتصدى كيفن (ماكاولاي كولكين) البالغ من العمر 10 سنوات لجهود الاقتحام التي يقوم بها الأشرار الذين يلعبون دورهم. جو بيسكي ودانييل ستيرن، بعد أن تركه والديه دون قصد خلال العطلات.

كان معروضا للبيع سابقاً في عام 2012

وكان المنزل معروضًا للبيع سابقًا في عام 2012، على الرغم من أن Airbnb أدرجت العقار قبل ثلاث سنوات للإقامة لليلة واحدة فقط لمحبي الفيلم، وتم تصوير جميع المشاهد الخارجية في الموقع، لكن التصميمات الداخلية الوحيدة المستخدمة كانت الدرج الرئيسي والطابق السفلي والعلية وهبوط الطابق الأول.

وتم تكرار جميع التصميمات الداخلية الأخرى على مسرح سليم. تم تفكيك منزل الشجرة الموجود في الفناء الخلفي المصمم خصيصًا للفيلم بعد انتهاء التصوير.

منذ إطلاق النار، تضاعفت مساحة المعيشة في المنزل، حيث أضاف المالكون حديقة شتوية كبيرة وملعب كرة سلة على أحدث طراز.

وتصف القائمة العقار بأنه "أحد أشهر المنازل في العالم"، ويضم غرفتي معيشة ومطبخًا كبيرًا ومرآبًا يتسع لثلاث سيارات و"درجًا لا يُنسى" الذي ركبه كولكين على زلاجة.

ومن غير الواضح ما إذا كان أي جزء من المنزل لا يزال مجهزًا لصد المتسللين المحتملين. يهزم كيفن أعداءه بضربهم بمجموعة متنوعة من الصواريخ غير المتوقعة التي يتم إطلاقها من الأجهزة المنزلية.

في العام الماضي، تم طرح المنزل من عيد الهالوين في السوق مقابل 1.8 مليون دولار (1.4 مليون جنيه إسترليني)، في حين تم طرح الشقة فوق مكتبة نوتنج هيل للبيع في عام 2022 مقابل 2.375 مليون جنيه إسترليني.

في العام الماضي، نفى دونالد ترامب مزاعم بأنه "تنمر" في طريقه إلى الظهور في الجزء الثاني من الفيلم عام 1992، قائلاً بدلاً من ذلك إن كولومبوس "توسله" للقيام بذلك. كما أشار Pesci مؤخرًا إلى "الحفاظ على حروق خطيرة في أعلى رأسي" في مشهد تم فيه إشعال النار في قبعة شخصيته.