الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مَن هى علياء صالح بطلة الجمباز الايقاعي؟

علياء صالح
علياء صالح

فازت بطلة الجمباز الإيقاعي علياء صالح بذهبية التصفيات الأفريقية في رواندا وتأهلت لألمبياد باريس 2024، كممثلة لقارة افريقيا، وترصد “الدستور” في التقرير التالي أبرز المعلومات عن علياء صالح.

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مَن هى علياء صالح؟

بدأت ممارسة اللعبة في الثالثة والنصف من عمرها ولعبت أكثر من رياضة مثل التنس والسباحة ولم تُعجب إلا بالجمباز الإيقاعي كما يقدم اتحاد اللعبة دعما كبيرا لها، إضافة إلى الدعم الأسري من أبيها وأمها وأخيها، ومدرب الفيتنس الخاص بها، وتعتبر البطولة الأفريقية لها هى الخامسة بجانب أنها شاركت في العديد من البطولات الدولية، منها 3 عالمية وحازت هذا العام على المركز الأول في بطولة الجمهورية وتأهلت للبطولة الإفريقية في رواندا.

الجمباز الإيقاعي

هو نوع خاص من منافسات الجمباز مخصص للسيدات فقط، تقوم فيه اللاعبة بأداء حركات إيقاعية بشكل جمالي رشيق على أنغام الموسيقى وهي تحمل أداة في يدها، وقد تكون هذه كرة أو صولجان أو طوق أو شريط أو حبل. تتم الحركات تحت أنظار الحكام الذين يقيمون أداء اللاعبة، ويقررون النقاط التي تحصل عليها، ويتم تقييم اللاعبات بناء على رشاقة وصعوبة الحركات التي تقوم بها، متضمنة مهارة إطلاق والتقاط الأداة، وتناغم جسدها مع الموسيقى المختارة.

يؤدى الجمباز الإيقاعي على بساط شبيه بذلك المستخدم في الحركات الأرضية مساحته 12م².

يصاحب أداء اللاعبة قطعة موسيقية

تستغرق الحركات بين 60 و90 ثانية.

تم اعتماد نظام جديد لاحتساب النقاط ابتداء من العام 2001، بعدما كان بالطريقة نفسها التي يعمل بها في الجمباز الفني، أي أن العلامة الكاملة كانت عشر نقاط، وأصبحت بعد هذا التعديل عشرين نقطة.

الجمباز الإيقاعي علياء صالح مدرب الفيتنس الجمهورية أفريقيا

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