برلماني: زيارة الرئيس السيسي للصين فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي

قال محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس السيسي إلى الصين ولقائه الرئيس الصيني فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والصين وتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي بين البلدين.

وأضاف سلطان، في تصريحات الثلاثاء، أن مشاركة الرئيس السيسي في منتدى التعاون الصيني العربي الذي يعقد في بكين يعكس حرص مصر على تعزيز التعاون مع دول العالم العربي وتوطيد الروابط الثقافية والاقتصادية بين البلدين.

لفت عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إلى أن زيارة الرئيس السيسي للصين وعقده لقاءات مع الشركات الاستثمارية يأتي في إطار جهود مصر المستمرة لتعزيز دورها الإقليمي والدولي، وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار لشعبها.

وأكد سلطان أن الرئيس السيسي تطرق خلال لقائه مع نظيره الصيني إلى تطورات الأوضاع في غزة، يؤكد جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية، فالدولة المصرية والقيادة السياسية حريصين كل الحرص على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 والحفاظ على القضية الفلسطينية دون تصفيتها.

أشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن مصر والصين تتمتعان بعلاقات اقتصادية قوية، فالصين شريك تجارى مهم لمصر، والقيادة المصرية لديها حرص على جذب مزيد من الاستثمارات الصينية في مجالات التصنيع ونقل التكنولوجيا وتدريب العمالة الماهرة في مختلف المجالات.

ووصل الرئيس السيسى، الثلاثاء، إلى العاصمة الصينية بكين تلبية لدعوة الرئيس الصيني "شي جينبينج" للقيام بزيارة دولة لجمهورية الصين الشعبية، وفقًا لفضائية إكسترا نيوز الإخبارية في نبأ عاجل.

ويعقد الرئيس السيسي جلسة مباحثات قمة مع الرئيس الصيني ولقاءات مع كبار قيادات الدولة الصينية، حيث ستتم مناقشة أوجه تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات، تزامنًا مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.