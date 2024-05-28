الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تضم سعيد شيمي ومحمد فاضل.. قائمة بالفائزين بجائزتي النيل والتقديرية

وزيرة الثقافة خلال
وزيرة الثقافة خلال إعلان اسماء الفائزين

أعلنت د.نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، رئيس المجلس الأعلى للثقافة أسماء الفائزبن بجوائز الدولة: جائزة النيل والتقديرية. 

قائمة الفائزين بجائزة التفوق

في مجال الفنون: المخرج محمد فاضل.

في مجال الآداب: الشاعر محمد ابراهيم ابو سنة

في مجال العلوم الاجتماعية:  الدكتور  صابر عرب 

النيل للمبدعين العرب سلطان القاسمي. من دولة الإمارات العربية المتحدة
جائزة الدولة التقديرية.
في مجال الفنون أنسي مرقص، الدكتور رضا محمد بدير، سعيد شيمي ــ رضا بدر

في مجال الاداب  حسين حمودة،سامي سليمان، غراء مهنا

في مجال العلوم الاجتماعية احمد مجدي حجازي، حسن مكاوي، ممدح الدماطي، ماجد عثمان

وأكدت وزيرة الثقافة استمرار وزارة الثقافة في دعم المجلس الأعلى للثقافة والعمل مع أعضاء لجانه بما يمثلونهُ من قيمةٍ فكريةٍ وثقافيةٍ مُتميزة، وما يحملونهُ من خبراتٍ عميقة،  لتعزيزِ مكانته، كمنارةٍ ثقافيةٍ رائدةٍ.

من جانبه، أكد د.هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة أن اجتماع المجلس يتزامن  مع مرور 6 أشهر على صدور القرار الوزاري بتشكيل لجان المجلس الأعلى للثقافة الأربع والعشرين في إطار الشعب الثلاث: السياسات والتنمية الثقافية، الفنون والآداب، العلوم الاجتماعية، وهذه اللجان التي تُعد داعمًا رئيسًا للمجلس الأعلى للثقافة في تحقيق رسالته وإنجاز مهامه، وخلال هذه الفترة، عقدت اللجان حوالي 170 اجتماعًا، خرجت فيها بعدد من التوصيات والمقترحات المهمة، كما نظم المجلس من خلال هذه اللجان أكثر من 220 نشاطا، تفاوتت ما بين مؤتمرات اليوم الواحد والندوات والمحاضرات والموائد المستديرة والحلقات النقاشية والورش، داخل المجلس وخارجه، تناولت جميعها موضوعات جارية ومهمة، بمشاركة العديد من المفكرين والمبدعين تم فيها عرض الكثير من الأفكار والطروحات وتبادل الرؤى والآراء.

وأكد عزمي أن هذه الإنجازات وغيرها، تحققت بموجب الدعم الكبير الذي يلقاه المجلس من وزيرة الثقافة ومتابعتها المستمرة لأعمال وأنشطة المجلس الأعلى للثقافة.

ووجه عزمي الشكر للعاملين بالمجلس الأعلى للثقافة، لما بذلوه من جهدِ في تنظيم هذا الاجتماع. 

جائزة النيل جوائز الدولة 2024 المصور السينمائي الكبير سعيد شيمي المخرج محمد فاضل جوائز الدولة التقديرية

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