الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الغربية يستقبل مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لـ"البيئة"

محافظ الغربية ورئيس
محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا

التقى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ظهر اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور حازم صلاح الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، وذلك لمناقشة ومتابعة المشروعات  التي يتم تنفيذها ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لبناء القدرات والدعم الفني بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي الألماني giz.

وخلال الاجتماع أشاد المحافظ، بجهود البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة والذي يعد أحد أهم وأكبر مشروعات إدارة المخلفات الصلبة في مصر يجمع بين مكونين فنى ومالي ويهدف الى وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة على البيئة والصحة العامة وممول من عدة جهات وهى الاتحاد الأوروبي، بنك التعمير الألماني، هيئة التعاون الدولي الألمانية والتعاون الدولي السويسرى.

ووجه المحافظ، الشكر للبرنامج وكافة شركاء النجاح على التنسيق والتعاون لتحقيق النجاحات الملموسة التي تشهدها المحافظة، مستعرضا ما تم تطبيقه على أرض الواقع  للنهوض بالمنظومة، حيث قام البرنامج بإنشاء محطتي ترحيل لمركزي زفتى وسمنود ضمن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة. بطاقة 150 طن / يوم للمحطة لتجميع المتولد اليومي من المخلفات الصلبة تمهيدا لنقله للمدفن الصحي.


وأضاف، أن البرنامج يعمل على توسعة مدفن السادات الصحي التابع لمحافظة الغربية بمحافظة المنوفية بإنشاء خلية جديدة وإعادة تأهيل أحواض التبخير وإعادة تأهيل المباني الإدارية، بالإضافة إلى حملات التوعية والجهود المبذولة مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز للتوعية بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين


ومن جانبه، استعرض الدكتور حازم أظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة أهداف المرحلة الثانية من المشروع في تعزيز إنجازات البرنامج فى المرحلتين السابقتين للنهوض بالمنظومة وتحقيق أهدافها فى التكيف مع التغيرات المناخية وخفض الاحتباس الحرارى وتحقيق اهداف الاقتصاد الدوار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص الى جانب إدخال اطر تشريعية جديدة وتطبيقها في المحافظات هذا بالإضافة الى تعزيز القدرات المؤسسية لوحدات إدارة المخلفات من خلال الرصد الرقمى والتركيز على بناء القدرات من خلال اتاحة الدورات التدريبية للعاملين بالمنظومة ووضع أسس التخطيط الاستراتيجى للنهوض بها وتيسير قنوات الاتصال بين مؤسسات المجتمع المدنى ووحدات إدارة المخلفات بالمحافظات والوزارات المعنية.


وأكد المحافظ، أن ما يقوم به البرنامج من تدريب ورفع كفاءة  العاملين بمنظومة المخلفات الصلبه يعد امرا مهما في تحقيق الأهداف فيعد العنصر البشرى الركيزة الأساسية فى عملية التطوير والبناء.

محافظ الغربية مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة البرنامج الوطني المخلفات الصلبة أشاد المحافظ بجهود البرنامج الوطني كافة شركاء النجاح ضمن البرنامج الوطني

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