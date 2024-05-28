"حالته متدهورة".. إصابة ابن الفنان أحمد رزق فى حادث مرورى

أصيب ابن الفنان أحمد رزق وصديقه في الجيزة، جراء حادث تصادم دراجة نارية بأخرى في أكتوبر، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة ابن الفنان أحمد رزق فى حادث مرورى

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من المستشفى المركزي باستقبال طالب بالغ من العمر 15 عاما وصديقه وعامل توصيل مصابين بكسور وكدمات متفرقة بادعاء حادث تصادم على الطريق.

انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة لكشف ملابسات الواقعة، حيث تبين اصطدام نجل الفنان أحمد رزق أثناء تواجده على دراجة نارية وبرفقته صديقه بدراجة أخرى خاصة بـ دليفري وإصابتهم جميعا بإصابات متفرقة جراء الحادث.

وتبين من التحريات التي أجرتها أجهزة مباحث الجيزة أن الثلاثة مصابون بكسور وسحجات وحالتهم الصحية متدهورة، وجار تقديم الإسعافات اللازمة والعلاج اللازم لهم في المستشفيات المختلفة، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.