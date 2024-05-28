الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصدر رفيع المستوى يكشف مستجدات جهود مصر لتفعيل اتفاق "هدنة غزة"

آثار الدمار في غزة
آثار الدمار في غزة

كشف مصدر رفيع المستوى عن أن الوفد الأمني المصري يكثف من جهوده لإعادة تفعيل اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى وبالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف المصدر أن مصر عازمة على مواصلة جهودها لدعم الأشقاء الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم التاريخية بكل السبل الممكنة.

وأوضح أن مصر أكدت موقفها الثابت تجاه عدم التعامل في معبر رفح إلا مع الأطراف الفلسطينية والدولية ولن تعتمد التنسيق مع الجانب الإسرائيلي.

وأشار المصدر رفيع المستوى إلى أن مصر أبلغت كل الأطراف المعنية بأن إصرار اسرائيل على ارتكاب المذابح والتصعيد في رفح يضعف مسارات التفاوض مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

الوفد الأمنى المصرى اتفاق الهدنة مصر

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