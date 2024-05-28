الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز

محمد إبراهيم أبوسنة يفوز بجائزة النيل فى الآداب

محمد إبراهيم أبوسنة
محمد إبراهيم أبوسنة

فاز الشاعر محمد إبراهيم أبوسنة بجائزة النيل في الآداب والتي تمنح ضمن جوائز الدولة للعام 2024 وقدرها 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية.

محمد إبراهيم أبوسنة أبرز شعراء الستينيات

ويعد "أبوسنة" واحدًا من أبرز شعراء جيل الستينيات في مصر واحتفظ بمجموعة من السمات الفنية التي تميز شعره، واستطاع خلال أكثر من نصف قرن من الشعر أن يعمق وينمي هذه السمات لتصل إلى ما يشبه الكينونة الشعرية الخاصة.

ويتميز المنجز الشعري للشاعر محمد إبراهيم أبوسنة، بهدوء اللغة وسلاستها، وبروح ذاتية تتماشى مع قضية العشق التي فرد لها معظم قصائده.

ومن أبرز سمات شعر محمد إبراهيم أبوسنة القدرة الهائلة على الفرح وعلى الحب حتى في أقصى لحظات الغضب والتمرد التي تفور بها الكثير من قصائده.

محطات في مسيرة الشاعر محمد إبراهيم أبوسنة

ولد إبراهيم أبوسنة بالجيزة في 15 مارس 1937، حصل محمد إبراهيم أبوسنة على ليسانس كلية الدراسات العربية من جامعة الأزهر عام 1964.

محمد إبراهيم أبوسنة عمل محررًا سياسيًا بالهيئة العامة للاستعلامات في الفترة من عام 1965 إلى عام 1975، ثم مقدم برامج في الإذاعة المصرية عام 1976 "إذاعة البرنامج الثاني" البرنامج الثقافي وفي عام 1995 شغل منصب مدير عام البرنامج الثقافي، وعمل نائبًا لرئيس الإذاعة المصرية. حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الشعر عام 1984.

صدر للشاعر محمد إبراهيم أبوسنة  اثنا عشر ديوانًا من الشعر ومسرحيتان شعريتان وعشر دراسات أدبية، وصياغة شعرية لمائة قصيدة من الشعر الأرمني عبر العصور.

ومن أبرز أعمال محمد إبراهيم أبوسنة الشعرية دواوينه: قلبي وغازلة الثوب الأزرق 1965 -  أجراس المساء 1975 - رماد أسئلة الخضراء 1985 - شجر الكلام 1990 -  مرايا النهار البعيد - رقصات نيلية، موسيقى الأحلام وغيرها العديد، فضلًا عن إصداره مسرحيتىن شعريتين وهما: "حصار القلعة - وحمزة العرب".

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