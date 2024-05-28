المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة السرقة بالإكراه فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ع.ع" عامل بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بسرقة المجني عليه "ع.ا" بدائرة مركز دار السلام.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز دار السلام عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بسرقة المتعلقات الخاصة وحافظة نقود المجنى عليه أثناء سيره فى الطريق العام ليلا بإشهار السلاح فى وجهه وتهديده والاستيلاء على متعلقاته، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.