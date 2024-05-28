الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد مبادرة الصلح مع العميد.. هل ينضم "صلاح" لمعسكر المنتخب الوطني؟

أشرف صبحي وزير الرياضة
أشرف صبحي وزير الرياضة

قرر الدكتورأشرف صبحي  وزير الشباب والرياضة عقد جلسة صلح بين حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني ، ومحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب في معسكر الفراعنة استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و 10 يونيو المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ، بعد أن شهدت الأيام الماضية خلافات في وجهات النظر بينهما منعت محمد صلاح من التواجد في معسكر المنتخب الماضي.

ومن المقرر أن يحضر محمد صلاح معسكر المنتخب خلال الأيام المقبلة بعد الاتفاق الذى تم بينه وبين الدكتور أشرف صبحي على الحضور لمعسكر المنتخب. 

وأختار حسام حسن 26 لاعبا لمعسكر الفراعنة هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، محمد عواد، المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، ناصر ماهر، محمد صلاح، مصطفي فتحي، محمود حسن تريزيجيه وإبراهيم عادل .

خط الهجوم: محمد شريف، مصطفى محمد، محمد الشامي، أحمد أمين أوفا 

وانتظم في مران اليوم 24 لاعبا باستثناء محمد صلاح ومحمد شريف اللذين ينتظمان في معسكر الفراعنة خلال الفترة المقبلة . 

وعقب حضور اللاعبين لمعسكر المتتخب عقد حسام حسن معهم جلسة مطولة للحديث عن أهمية الفترة المقبلة وضرورة التركيز حتى يستطيع المنتخب الفوز في المباراتين للإقتراب خطوة نحو التأهل للمونديال .

حسام حسن: نسعى لتحقيق حلم الجماهير والوصول لكأس العالم

من ناحية أخرى، أجرى موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، حوارا مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر؛ للحديث عن طموحاته مع منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وأكد حسام حسن، أن أغلى لحظة في حياته؛ هي تسجيل هدف تأهل منتخب مصر لمونديال 1990 في مرمى الجزائر، والتي كانت متابعة لتسديدة توأمه إبراهيم حسن.

وأضاف حسام حسن أنه ينتظر الجماهير المصرية التي يضعها صوب عينيه، ويعرف مدى عشقها وحبها لكرة القدم التي تمثل لهم الكثير، مؤكدا أن الجهاز الفني للمنتخب سيبذل الجهد الكبير لتحقيق آمال وطموحات هذا الشعب العظيم بالوصول لكأس العالم .

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة محمد صلاح بوركينا فاسو غينيا بيساو محمد الشناوي

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