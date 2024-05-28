عبدالرحيم كمال بعد فوزه بجائزة التفوق: أعيش واحدًا من أجمل أيام حياتى

فاز الروائي والسيناريست عبد الرحيم كمال بجائزة الدولة للتفوق في الآداب في النتائج التي أعلنت مساء اليوم الثلاثاء.

وقال كمال لـ"الدستور": “في الحقيقة أنا ممتن للدولة المصرية وأشكر الدولة على هذا التقدير وسعيد جدا جدا بجائزة الدولة للتفوق”، مضيفًا:"في الحقيقة أنا أعيش يوما من أجمل أيام حياتي".

وعبدالرحيم كمال روائي وسيناريست مصري، ألّف العديد من الأعمال الأدبية التي لاقت رواجًا كبيرًا، ووصل بعضها إلى قوائم جوائز كبيرة كوصول رواية أبناء حورة لجائزة الشيخ زايد.

ومن أعمال عبد الرحيم كمال الأدبية: ظل ممدود، وأبناء حورة، بواب الحانة، صاحب الوردة، كما كتب العديد من السيناريوهات للأعمال الدرامية ومنها: مسلسل دهشة والرحايا، حجر القلوب، وشيخ العرب همام، وجزيرة غمام، وأخيرا مسلسل الحشاشين الذي نجح نجاحا باهرا.