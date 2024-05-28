الثلاثاء 28 مايو 2024
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عبدالرحيم كمال بعد فوزه بجائزة التفوق: أعيش واحدًا من أجمل أيام حياتى

عبد الرحيم كمال
عبد الرحيم كمال

فاز الروائي والسيناريست عبد الرحيم كمال بجائزة الدولة للتفوق في الآداب في النتائج التي أعلنت مساء اليوم الثلاثاء.

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الدولة التشجيعية 2024

وقال كمال لـ"الدستور": “في الحقيقة أنا ممتن للدولة المصرية وأشكر الدولة على هذا التقدير وسعيد جدا جدا بجائزة الدولة للتفوق”، مضيفًا:"في الحقيقة أنا أعيش يوما من أجمل أيام حياتي".

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بدء جلسة التصويت على جوائز الدولة واكتمال النصاب القانوني

وعبدالرحيم كمال روائي وسيناريست مصري، ألّف العديد من الأعمال الأدبية التي لاقت رواجًا كبيرًا، ووصل بعضها إلى قوائم جوائز كبيرة كوصول رواية أبناء حورة لجائزة الشيخ زايد.

ومن أعمال عبد الرحيم كمال الأدبية: ظل ممدود، وأبناء حورة، بواب الحانة، صاحب الوردة، كما كتب العديد من السيناريوهات للأعمال الدرامية ومنها: مسلسل دهشة والرحايا، حجر القلوب، وشيخ العرب همام، وجزيرة غمام، وأخيرا مسلسل الحشاشين الذي نجح نجاحا باهرا.

جائزة الدولة للتفوق الأداب عبد الرحيم كمال السيناريست عبد الرحيم كمال رواية أبناء حورة

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