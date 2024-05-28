طلب التحريات فى إصابة نجل الفنان أحمد رزق فى حادث تصادم

كلفت جهات التحقيقات، بسرعة إجراء التحريات في إصابة نجل الفنان أحمد رزق وصديقه في الجيزة، جراء حادث تصادم دراجة نارية بأخرى في أكتوبر، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من المستشفى المركزي باستقبال طالب بالغ من العمر 15 عامًا وصديقه وعامل توصيل مصابين بكسور وكدمات متفرقة بادعاء حادث تصادم على الطريق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الواقعة، حيث تبين اصطدام نجل الفنان أحمد رزق أثناء تواجده على دراجة نارية وبرفقته صديقه بدراجة أخرى خاصة بـ دليفري وإصابتهم جميعا بإصابات متفرقة جراء الحادث.

وتبين أن الثلاثة مصابون بكسور وسحجات وحالتهم الصحية متدهورة، وجارٍ تقديم الإسعافات اللازمة والعلاج اللازم لهم في المستشفيات المختلفة، وحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.