3 محترفين فى قائمة المنتخب الأوليمبى استعدادا لوديتى كوت ديفوار

قرر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلى ميكالى استدعاء ثلاثة من اللاعبين المحترفين وهم أياد العسقلانى وعمر فايد وبلال مظهر استعدادا لأداء مباراتين وديتين مع نظيره كوت ديفوار يومي 7 و11 يونيو المقبل خلال معسكره القادم بالقاهرة.

ويقام المعسكر فى الفترة من 1 إلى 11 يونيو ضمن الاستعداد للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وفضل ميكالى عدم التعجل فى بداية المعسكر، انتظارا لما ستسفر عنه الأمور عقب إقامة مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، المحدد لها يومي ٢٨ و٢٩ مايو الجاري، وذلك بعد تأجيل ثلاث مباريات هى الأهلى مع الاولومنيوم والزمالك مع بروكسى وبيراميدز مع النصر .

وعقب الانتهاء من مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر سيتم اعلان القائمة النهائية للمنتخب الأوليمبى، على ان يبدأ المعسكر فى الأول من يونيو باستثناء اى لاعب يتم استدعاءه من فريق الاتحاد السكندرى الذى يرتبط بمباراة فى نفس الدور مع أبوقير للأسمدة والتى ستقام يوم 2 يونيو بدلا من 30 مايو بعد.

وجاء قرار الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة ميكالى بالاستقرار على مواجهة كوت ديفوار بعد مفاضلة بين أكثر من عرض خاصة وأنها تمتلك منتخب أوليمبي قوي يضم عدد كبير من المحترفين وهو ما وضح من تجاربه الأخيرة حيث خسر الأفيال من المنتخب الأوليمبي الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بينما فاز على نظيره العراقي برباعية نظيفة.