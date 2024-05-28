فوز الروائى عبدالرحيم كمال بجائزة الدولة للتفوق فى الآداب

فاز القاص والروائي عبدالرحيم كمال بجائزة الدولة للتفوق في الآداب لعام 2024، وتتضمن قيمة الجائزة 100 ألف جنيه وميدالية فضية.

وأعلنت د.نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، رئيس المجلس الأعلى للثقافة، مساء الثلاثاء، أسماء الفائزين بجائزة الدولة للتفوق في فروع (فنون- آداب- علوم اجتماعية).

في السطور التالية، يستعرض “الدستور” أبرز المحطات في مسيرة السيناريست والروائي عبدالرحيم كمال:

مَن هو الكاتب عبدالرحيم كمال؟

هو سيناريست وقاص وروائي مصري، ترجمت روايته الأخيرة للإسبانية وكان قد بدأ مشواره الأدبي بكتابة القصة القصيرة ثم اتجه لكتابة السيناريو وبرع فيه.

حياته المبكرة

ولد عبدالرحيم كمال في العيساوية، شرق سوهاج، وتخرج في المعهد العالي للسينما قسم السيناريو 2000، وصدر له عدد من الأعمال الروائية واستطاع عبدالرحيم كمال ترجمة الأجواء الصعيدية، والتقاليد هناك إلى الشاشة من خلال الكثير من أعماله التي لاقت إعجابًا كبيرًا من مختلف أطياف الجمهور المصري.

أعماله في السينما والدراما

قدم عبدالرحيم كمال عددًا من الأفلام والمسلسلات، وكان أول أفلامه هو فيلم "على جنب يا أسطى" للنجم أشرف عبدالباقي، ثم كان التعاون مع النجم نور الشريف في مسلسل "الرحايا" وقام بالتعاون مع النجم الكبير يحيي الفخراني في عدد من المسلسلات، منها شيخ العرب همام، ودهشة، والخواجة عبدالقادر وونوس، ويونس ولد فضة، ونجيب زاهي زركش، وأهو ده اللي صار، وكان آخر ما صدر من أعماله الدرامية هو مسلسل جزيرة غمام.

وفي الماراثون الرمضان الماضي، قدم كمال مسلسل "الحشاشين" الذي تدور أحداثه في إطار تاريخي في القرن الحادي عشر، حول زعيم الحشاشين "حسن الصباح"، وقيادته الفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في ذلك الوقت.

أعماله الروائية والقصصية

ومؤخرًا، أعلن السيناريست عبدالرحيم كمال عن تحويل روايته "بواب الحانة" لفيلم سينمائي، مشيرًا إلى أن الفيلم سيكون سيناريو وحوار الكاتب الكبير ناصر عبدالرحمن، وإخراج ياسين حسن.

صدرت للروائي الكبير عدة روايات ومجموعات قصصية، من بينها: "بوابة الحانة"، "ظل ممدود"، "المجنونة"، "أنا وأنت وجنة شهد"، فضلًا عن عدد من المسلسلات التي حققت نجاحًا على المستويين النقدي والجماهيري.