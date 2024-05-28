تبدأ من 855 ريالا.. أسعار الأضاحي في السعودية 2024

مع اقتراب موسم الحج، تتزايد التساؤلات عن أسعار الأضاحي، وأماكن بيعها، وكيفية حجزها على الإنترنت، لأن الأضحية في الحج سنة مؤكدة ومستحبة، ويداوم عليها حجيج بيت الله في كل عام.

أسعار الأضاحي في السعودية 2024

شهد سوق الأضاحي لعام 2024 ارتفاعا في الأسعار عن العام الفائت، على النحو التالي:

أسعار العجول في السعودية

سعر العجول يتراوح بين 3800 – 4200 ريال سعودي.

سعر العجول الألمانية يتراوح بين 4000 – 5500 ريال سعودي.

أسعار الخراف في السعودية

يصل سعر الخروف الروماني إلى 1080 ريال سعودي.

ويصل سعر الخروف السواكني إلى 1150 ريال سعودي.

ويصل سعر الخروف الأسترالي إلى 1200 ريال سعودي.

ويصل سعر الخروف النعيمي إلى 1490 ريال سعودي.

ويصل سعر الخروف البربري إلى 855 ريال سعودي.

أسعار الإبل في السعودية

وتتراوح أسعار الجمال بين 3400 – 6000 ريال سعودي وذلك بحسب العمر والوزن والحالة الصحية.

أسعار الماعز في السعودية

ويصل سعر الماعز التي يمكن ذبحها كأضحية، إلى 855 ريال سعودي.

صكوك الأضاحي في السعودية 2024

سعر صك الأضحية هو 720 ريال سعودي بحسب ما تم إعلانه.

ضيوف الملك سلمان

وسبق أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمره باستضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 88 دولة، و1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين و22 حاجا وحاجة من ذوي التوأم السياميين الذين تم فصلهم في المملكة، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ورفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على البرنامج الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على هذه اللفتة الملكية.