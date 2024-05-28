جهاد حرب: العالم يشهد حاليًا تصفية حقيقية للشعب الفلسطينى

قال جهاد حرب الكاتب والمحلل السياسي، إن ما يحدث في قطاع غزة وخاصة رفح الفلسطينية، إبادة بما تحمله الكلمة من معان وليست حربًا، حيث تتصاعد وتيرة تصفية الفلسطينيين بلا هوادة ولا رحمة.

وأضاف "حرب"، عبر مداخلة لبرنامج "منتصف النهار" والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل كانت تتحدث منذ بداية الحرب، أنها تلاحق حماس ومحاربة الإرهاب ولكن على أرض الواقع هو يقتل الأطفال ويدمر البنى التحتية.

وأشار إلى أن العالم يشهد حاليًا تصفية حقيقية للشعب الفلسطيني على مدار سبعة أشهر ونصف أو أكثر قليلًا، حيث تقوم إسرائيل بعملية تدمير منهجي للشعب الفلسطيني في نطاق قطاع غزة سواء على مستوى البشر أو تدمير كل سبل العيش.

وتابع، أن الهدف الرئيسي لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تدمير ومحاولة تهجير الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الصراع الداخلي في الشأن الإسرائيلي سيؤثر على الصورة السياسية وسيعجل بسقوط نتنياهو.