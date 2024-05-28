الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد لجان امتحانات نهاية العام

جامعة قنا
جامعة قنا

أعلنت جامعة جنوب الوادي بقنا، أنه في إطار توجيهات الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي بالمتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات والاطمئنان على حسن سير الامتحانات، أجرى الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية للجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023/2024 بكلية الحقوق 


جاء ذلك بحضور الدكتور محمد رشدي عميد كلية الحقوق واطمئن نائب رئيس الجامعة خلال جولته، على حسن سير الامتحانات ومراعاة اتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان واتاحة كافة سبل الراحة والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها. 


كما تجرى اليوم أعمال الامتحانات بكليات الإعلام، العلاج الطبيعي، التمريض، الصيدلة، العلوم، الهندسة، الآداب، والتربية، التربية الرياضية، التربية النوعية، طب الفم والاسنان، ومعهد التمريض، والمعهد الفني الصحي.

 

قنا جامعة قنا جامعة جنوب الوادي 10 معلومات عن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في برج العرب محافظ قنا

مواد متعلقة

السيطرة على حريق ماركت شهير فى نجع حمادى دون إصابات

"أُصيب في حادث".. لجنة خاصة لطالب "حقوق قنا" داخل مستشفى الطوارئ بجامعة جنوب الوادي

وكيل "تعليم قنا" يكرم مبادرة "يوم في حب مصر"

بحضور النقيب العام.. نقابة أطباء قنا تكرم رموزها وأطبائها المثاليين تقديرًا لعطائهم

الإعدام ينتظر شابا قتل والدته بسبب المال والمخدرات فى قنا

الأكثر قراءة

مصدر أمنى ينفى استشهاد جندى آخر فى حادث الحدود برفح

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

مفاجأة.. تطورات جديدة فى علاقة ياسمين عبدالعزيز بأحمد العوضى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

ابن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مقترح إسرائيلى جديد خلال مفاوضات وقف الحرب فى غزة

“تكتيكات حقيرة”.. تفاصيل تهديد إسرائيل لـ"الجنائية الدولية" بشأن التحقيق في جرائم الحرب

اليوم 235 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل ارتكاب المجازر بكل مناطق غزة