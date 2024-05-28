نائب رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد لجان امتحانات نهاية العام

أعلنت جامعة جنوب الوادي بقنا، أنه في إطار توجيهات الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي بالمتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات والاطمئنان على حسن سير الامتحانات، أجرى الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية للجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023/2024 بكلية الحقوق



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد رشدي عميد كلية الحقوق واطمئن نائب رئيس الجامعة خلال جولته، على حسن سير الامتحانات ومراعاة اتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان واتاحة كافة سبل الراحة والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها.



كما تجرى اليوم أعمال الامتحانات بكليات الإعلام، العلاج الطبيعي، التمريض، الصيدلة، العلوم، الهندسة، الآداب، والتربية، التربية الرياضية، التربية النوعية، طب الفم والاسنان، ومعهد التمريض، والمعهد الفني الصحي.