محافظ قنا يستعرض الموقف المالي والتنفيذي لمشروعات الربع الأخير من الخطة الاستثمارية

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعًا موسعا صباح اليوم الثلاثاء لمناقشة الموقف المالي والتنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023 / 2024 بكافة القطاعات في المراكز والمدن، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات، التي قد تبطئ نسب ومعدلات التنفيذ، والتنسيق مع الجهات المختصة للانتهاء من تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية، بهدف النهوض بمستوى الخدمات المختلفة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا، حسام حمودة، سكرتير عام المحافظة، محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، سامح البدراوي وكيل وزارة الإسكان والمهندس عماد حسين رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكباري بقنا، المهندس وليد أبو العباس مدير عام التخطيط العمراني وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة، حمدي حسين مدير عام الشئون المالية والإدارية، زكريا قزمان مدير إدارة التخطيط بالمحافظة، الدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.

سرعة تنفيذ المشروعات

ووجه محافظ قنا، خلال الاجتماع بسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية طبقا للجداول الزمنية المقررة، مع رفع معدلات الأداء ومتابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد لإنهاء تلك المشروعات مع إعداد تقارير وافية بما تم تنفيذه في الخطة والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة ومحاسبة كل من يتخاذل في تنفيذ الخطط المقررة، تمهيدا لدخول تلك المشروعات الخدمة واستفادة المواطنين منها، مشددًا علي إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المقاولين المتأخرين عن تنفيذ البرنامج الزمني للمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها وعدم اسناد أي مشروعات مستقبلية لهؤلاء المقاولون، بالإضافة إلى توقيع غرامات رادعة علي المقاولين غير الملتزمين بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

القطاعات الخدمية



كما استعرض مدير إدارة التخطيط ومتابعة الخطة الاستثمارية بالمحافظة، نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للخطة الاستثمارية وما تضمنته من اعتمادات ومصروفات وما هو متبقى وجارى الصرف منه على تنفيذ المشروعات التنموية بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، وفقا للاحتياجات الفعلية والأولويات للمديريات الخدمية والوحدات المحلية بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين.