الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القصاص: الإعلام المصري له دور كبير في وقف تهجير الفلسطينيين والتصدي للشائعات

جانب من مؤتمر الاعلام
جانب من مؤتمر الاعلام في الجمهورية الجديدة

قال أكرم القصاص الكاتب الصحفي، إن مصر لها دور كبير في رفض سياسة التهجير للأشقاء الفلسطينيين وإبطال مخطط تصفية القضية الفلسطينية وتقديم كامل الدعم من خلال الدور السياسي الرسمي وتقديم المساعدات الإغاثية منذ بدء الحرب على غزة حتى يومنا هذا.

جاء ذلك خلال جلسة أثر الإعلام في بناء ثقافة التضامن، في الجمهورية الجديدة في منتدى حوار الثقافات للهيئة الإنجيلية.

الإعلام له دور  إيجابي في إظهار الموقف المصري ضد التهجير 

وتابع أن الإعلام له دور مؤثر في نشر الحقيقة والتصدي لانتشار الشائعات، كما حدث من بعض المنصات التي أحدثت انقساما في الآراء مجتمعيا لموافقتهم بقضية التهجير واستعداد مصر في الدخول إلى حرب أم لا، وغيرها من الأقاويل في القضايا المجتمعية.

وواصل القصاص، أن الإعلام دائما في وضع الاتهام والمسؤول عن كل ما يحدث سواء من مشكلات اقتصادية أو تعليمية أو نشر الأخبار الكاذبة، في ظل عصر مزدحم بالمعلومات، فهناك خلط بين التطور التكنولوجي الحديث وبين أشكال الصحافة المعروفة والتي تراجعت كثيرا على الرغم من القوالب الحديثة ذات المضمون.

وأشار إلى أن الموبايل أصبح الوسيلة الحديثة والنافذة التي يطل عليها العالم أجمع، فكما نستخدم التكنولوجيا هي أيضا تستخدمنا، وعلينا ألا ننظر للذكاء الاصطناعي بأنه نهاية العالم كما يقال ولكننا حقيقة الأمر استفدنا من التكنولوجيا بدرجة كبيرة.

ونوه أن التطور التكنولوجي كان له تأثير في تراجع الإقبال على أقسام الصحافة في الكليات الإعلامية والتي تتراجع بسبب أقسام التسويق والتسويق الإلكتروني والسوشيال ميديا التي تفرض ذاتها وبرامجها التي تدعم المشروعات الفردية على حساب المؤسسات.


ومن جهته تابع محمود مسلم، الكاتب الصحفي، أن الإعلام المصري كان له الريادة في إظهار الموقف المصري تجاه قضية التهجير الفلسطينية والتي عكست إرادة الحكومة المصرية واتحاد الشعب المصري.

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"في الميزان".. مناهج قوية ودعم الابتكار لتعزيز التعليم في الجمهورية الجديدة

الإعلام يواجه صعوبات وتحديات أمام السوشيال ميديا


وأشار إلى الإعلام يحاول بكل قدراته رغم صعوبة التنافسية مع وسائل الإعلام الجديدة ودفعت التطويرات للبحث عن التريند لزيادة مدخلات الإعلانات.

وأكد أننا في حاجة إلى محتوى وطني لنشر الوعي المجتمعي القومي بما يدور من حولها من مخاطر وتحديات، وفق ازدواجية المعايير التي نشاهدها.
وأوصى بضرورة البحث عن نماذج ناجحة لتقديمها نموذج للشباب والاستفادة بالشراكة بين المجتمع والإعلام لأنه يشكل المصداقية لدى الجمهور وإظهار الواجهة الإيجابية.

IMG_20240528_102337
IMG_20240528_102337
الاعلام السزشيال ميديا القضية الغلسطينية غزة الإعلام المصري

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