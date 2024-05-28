موسم الانتقالات الصيفية 2024.. خريطة التغييرات بين مدربي أوروبا

يشهد الموسم الصيفي للانتقالات بالدوريات الأوروبية العديد من المفاجآت على مستوى المدربين وليس اللاعبين.

وحتى هذه اللحظة، تنشط الفرق في الدوريات الخمس الكبرى، لتغيير مدربيها حيث شملت خارطة التغيير العديد من المدربين.

“الدستور” يرصد في السطور التالية أبرز الأندية التي ستعلن عن مدربها الجديد خلال الأيام المقبلة.

الدوري الإنجليزي

كان ليفربول أول البادئين في عملية التغيير حيث عين الهولندي أرني سلوت، مدربًا جديدًا للفريق خلفًا للألماني يورجن كلوب الذي رحل بعد 9 سنوات.

ويعتبر “سلوت” واحدًا من المدربين الشباب الواعدين في كرة القدم بالوقت الحالي، بعدما قاد فينورد للعودة إلى البطولات بعد غياب سنوات.

ولم يكشف عن مدة تعيين ليفربول للهولندي أرني سلوت، لكنها وفقًا للتقارير قد تكون لمدة 4 سنوات مقبلة.

نادي آخر وهو تشيلسي الذي فاجئ الجميع وأقيل الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو بعد موسم واحد مع الفريق، ويقترب من تعيين الإيطالي إنزو ماريسكا.

ماريسكا واحد من تلاميذ الإسباني بيب جوارديولا وكان مساعدًا له الموسم الماضي، لكنه رحل لتدريب ليستر سيتي ونجح معهم في قيادتهم للعودة إلى البريميرليج.

أما وست هام فقد أعلن رحيل المخضرم ديفيد مويس بعد سنوات وعين الإسباني جولين لوبيتيجي مدرب وولفرهامبتون السابق.

وفي البريميرليج يستعد برايتون لإعلانه عن مدربه الجديد بعد رحيل الإيطالي فرانشيسكو دي زيربي حيث يفاوض كل من جراهام بوتر مدربه السابق وكيران ماكينا مدرب إسبويتش تاون الصاعد حديثًا للبريميرليج.

الدوري الإسباني

لم تقم أندية الليجا بتغييرات كبيرة لكن التغيير الأكبر كان في برشلونة وصيف الليجا، والذي أعلن إقالة تشافي هيرنانديز رغم التجديد موسم له منذ أشهر.

ويستعد البارسا للإعلان عن تعيين الألماني هانز فليك مدرب بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا السابق، مدربًا للفريق للموسم المقبل.

ويمتلك فليك خبرات كبيرة خلال السنوات الماضية، وكان تمكن من تحقيق السداسية مع بايرن في موسم 2019.

الدوري الإيطالي

في الكالتشيو كانت التغييرات كبيرة، حيث سيعلن ميلان ويوفنتوس ثاني وثالث الدوري عن مدربيهم الجدد خلال الأيام المقبلة.

البداية مع ميلان الذي أعلن رحيل ستيفانو بيولي بعد سنوات ويستعد للإعلان عن مدربه الجديد البرتغالي باولو فونسيكا مدرب ليل الفرنسي الحالي.

أما يوفنتوس كان أعلن رحيل مدربه المخضرم ماسيمليانو أليجري ويستعد للإعلان عن تعيين الشاب تياجو موتا مدرب بولونيا الذي دخل التاريخ وأهلهم لدوري أبطال أوروبا.

بينما أنهى نابولي اتفاقه مع المخضرم أنطونيو كونتي لتدريبه الموسم المقبل، بعدما قضى موسم غير موقف احتل فيه المركز العاشر.

الدوري الألماني

وفي البوندزليجا يستعد بايرن ميونخ لمرحلة جديدة مع مدربه الشاب فينسنت كومباني مدرب بيرنلي السابق، والذي سيحل مكان توماس توخيل.

وكان تعيين كومباني مفاجأة كبيرة في الوسط الرياضي، حيث هبط للتو مع بيرنلي لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي بعد موسم واحد في البريميرليج.