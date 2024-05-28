بذكرى رحيل والدها.. نسرين عكاشة: كان خير داعم وسند لينا

قالت الإعلامية نسرين عكاشة، ابنة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، إنها تحب مشاهدة الكثير من الأعمال الفنية لوالدها الراحل أسامة أنور عكاشة مثل "أبوالعلا البشري، الشهد والدموع، وليالي الحلمية".

الأب السند



وأكدت الإعلامية نسرين عكاشة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن والدها كان يتميز بالعطف الشديد على أبنائه، معبرة: "والدي كان بيلعب معايا وأنا صغيرة وكان بيحترم عقل الطفل جدًا".

وتابعت: "كنت عاملة عملية بسيطة واتفاجأت بوالدي في أوضتي بيبكي على ألمي، فهو كان حنين جدًا عليا أنا وأخواتي البنات، وإحنا كنا نقطة ضعف والدي، وهو كان خير سند لنا".

واستطردت: "كنت بتكسف أقول لبابا على مشاعري العاطفية في المراهقة والطفولة وكان بيحاول يتكلم كتير معايا في الموضوع ده من أجل توعيتي".

ذكرى رحيل أسامة أنور عكاشة

وتحل اليوم الذكرى الـ14 على رحيل أسامة أنور عكاشة صاحب البداية لمعنى انتظار المشاهد أمام التليفزيون لمتابعة حلقات وأحداث المسلسل كاملة والانتظار بالتشويق للحلقات القادمة، حيث سجلت أعماله التليفزيونية والتي منها مسلسل "أنا وبابا في المشمش" وأجزاء ليالي الحلمية الخمسة، وأرابيسك، وزيزينيا وضمير أبلة حكمت والمشربية والشهد والدموع وغيرها كثير من المسلسلات فكر وشخصيات كثير من الجمهور، مع استمرارعرض جميع مسلسلاته على قنوات التليفزيون إلى الآن.

ولد عكاشة في كفرالشيخ سنة 1941، وعندما كان عمره 7 سنوات رحلت والدته عنه، وكان والده تاجرًا يأتي بالكتاب إليه، واستكمل أسامة أيامه يقرأ الكتب باحثًا فيها عن المواساة إلى أن التحق بكلية الآداب جامعة عين شمس وأصبح أسامة المثقف والواعي، وبدأ في كتابة القصص ثم نشرها ولم تلق نجاحًا بين الجمهور ولكن صادف قصة منها للنشر في التليفزيون.

جميع أعماله التليفزيونية مرتبطة بالمجتمع المصري وما يعيشه، فكان مهتمًا بتوثيق الأحداث من منظورها التاريخي والثقافي والشعبي، والاهتمام بجميع جوانب الحياة، مؤمنًا أن المجتمع قادر على صنع التقدم والتطور.