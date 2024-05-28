الثلاثاء 28 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير اقتصادى: القطاع الخاص كلمة السر فى نجاح أى عملية تنموية أو صناعية

محمد الكيلاني
محمد الكيلاني

أكد د. محمد الكيلاني الخبير الاقتصادي، أن القطاع الخاص هو كلمة السر في نجاح أي عملية تنموية أو أي عملية صناعية في أي دولة.

وقال الكيلاني، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء ببرنامج "مال وأعمال" المُذاع عبر قناة 

"إكسترا نيوز"، إن التركيز على القطاع الخاص بكل مشتملاته ومجالاته وبكل برامجه التي يقدمها في أي دولة هو عملية النجاح الكبيرة جدًا، وكلمة السر في عمل تنمية صناعية بشكل كبير وعمل التنمية الصناعية بمفهومها الأشمل، علاوةً على أنه يكون هو حائط الصد لمواجهة أي أزمات مستقبلية لمواجهة أي توترات جيوسياسية في المستقبل القريب. 

وأوضح، أن الدولة عملت على العديد من البرامج كجهود مضنية لعمل قفزة في مجال الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي قبل مفهومها الأشمل للقطاع الخاص، مؤكدًا أنها بدأت في التركيز بشكل أو بآخر على معوقات الاستثمار في مصر، ومعوقات القطاع الخاص كي يأخذ مجالاته وقفزاته التي يريد الدخول فيها بشكل أو بآخر.

اكسترا نيوز القطاع الخاص ازمات تنمية صناعية عملية صناعية عملية تنموية مجال الاستثمار الاستثمار الاجنبي الاستثمار المحلي

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